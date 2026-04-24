Europa busca defensa sin tutela estadounidense

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó ayer que Estados Unidos ya no garantizará la protección de Europa “a largo plazo”, por lo que insistió en la necesidad de reforzar la autonomía en materia de defensa.

Durante un encuentro con alumnos de un colegio franco-chipriota en Nicosia, como parte de su visita oficial a Chipre previa a la cumbre informal de líderes europeos, subrayó que el principal desafío para la región es consolidarse como un actor más fuerte e independiente. “El reto para nuestra Europa es ser más fuerte e independiente, porque tenemos unos Estados Unidos que ya no nos protegerán a largo plazo”, expresó.

El Tip: El Palacio del Elíseo difundió detalles del encuentro entre Macron y los alumnos del centro escolar, en el que abordó los desafíos actuales para Europa.

Emmanuel Macron argumentó que esta transformación responde a señales recientes en la actuación de Washington en distintos frentes. Entre ellos, mencionó el conflicto que desencadenó junto a Israel en Irán, así como las tensiones con la Unión Europea por su ambición de hacerse de Groenlandia y su postura frente a la guerra en Ucrania, factores que, a su juicio, evidencian un cambio en la política internacional de Estados Unidos.

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No obstante, el jefe de Estado matizó que Estados Unidos es un aliado “fundamental” para Europa. Sin embargo, advirtió a los estudiantes que la idea sobre la cual se construyó el proyecto europeo, la garantía permanente de protección estadounidense, ya no será válida para su generación.

En este escenario, el presidente francés defendió la necesidad de avanzar hacia una soberanía militar y tecnológica europea, evitar depender de otros actores internacionales. Asimismo, llamó a las nuevas generaciones a promover el entendimiento entre naciones para preservar la paz.

“La guerra surge de malentendidos, interpretaciones erróneas o la locura de ciertos líderes, y a veces de poblaciones enteras que creen que su seguridad provendrá de la destrucción”.