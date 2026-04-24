Washington amplía tregua entre Israel y Líbano por tres semanas

Una pareja libanesa fuma pipas de agua tras el alto al fuego en Líbano, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer la extensión por tres semanas del alto al fuego entre Israel y Líbano, tras encabezar negociaciones en la Casa Blanca con representantes de ambos países. La tregua original, anunciada la semana pasada, estaba prevista para expirar en un plazo de 10 días, en medio de un escenario regional marcado por tensiones persistentes.

“¡La reunión salió muy bien! Estados Unidos va a trabajar con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá”, escribió el magnate en Truth Social, al destacar el papel de Washington como mediador. El republicano también expresó su expectativa de avanzar hacia una paz más amplia entre ambos países, que permanecen oficialmente en guerra desde 1948, y adelantó que espera recibir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun.

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A pesar del anuncio, autoridades israelíes manifestaron dudas sobre la efectividad de la tregua. El embajador ante Naciones Unidas, Danny Danon, advirtió que la extensión “no es 100 %” y cuestionó la capacidad del Gobierno libanés para imponer el alto al fuego en el sur del país, donde opera Hezbolá, respaldado por Irán.

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Danny Danon consideró que el acuerdo representa una mejora frente a la situación previa, aunque insistió en que su éxito dependerá de la capacidad del ejército libanés para implementar y hacer cumplir el cese de hostilidades.

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ESCALADA EN ESTRECHO. Más temprano, Donald Trump endureció su postura frente a Irán y ordenó a la Armada estadounidense actuar contra cualquier embarcación que coloque minas en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio energético mundial. La medida, según analistas, podría poner en riesgo el frágil equilibrio regional.

“He ordenado a la Armada de los Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación… que coloque minas en las aguas del estrecho de Ormuz. No debe haber vacilación alguna”, escribió en su red social, quien también instruyó intensificar las operaciones de desminado “a una intensidad tres veces mayor”.

El magnate afirmó que Estados Unidos mantiene un “control total” del estrecho y que ningún barco puede transitar sin autorización. “Está ‘totalmente sellado’ hasta que Irán sea capaz de llegar a un acuerdo”, sostuvo, al tiempo que insistió en que existe una división interna en el liderazgo iraní.

“Irán está teniendo muchas dificultades para determinar quién es su líder… la lucha interna entre los ‘duros’ y los ‘moderados’ es una locura”, publicó en redes sociales, al reiterar que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo.

El Tip: El ejército libanés afirma que, a pocas horas de entrar en vigor el alto al fuego, Israel bombardeó zonas del sur del Líbano.

Sin embargo, las autoridades iraníes rechazaron esas afirmaciones. El presidente Masud Pezeshkian y el titular del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguraron en mensajes coincidentes que no existen divisiones internas.

“En Irán no hay radicales ni moderados… todos somos iraníes y revolucionarios”, afirmaron, al subrayar la unidad del país y su disposición a responder ante cualquier agresión.

Asimismo, autoridades iraníes informaron haber recibido ingresos por el cobro de tasas a buques que transitan por el estrecho, mientras que también difundieron imágenes de operaciones militares en la zona, incluida la incautación de embarcaciones acusadas de cruzar sin permisos.

A su vez, se reportaron ataques con drones en distintas zonas de Irán, incluidos sistemas de defensa aérea activados en Teherán, sin que se confirmara la autoría. Israel, por su parte, advirtió que está listo para reanudar operaciones militares y que espera una “luz verde” de Washington.

En este contexto, el alto al fuego entre Israel y Líbano se mantiene como un intento de contención en medio de un entorno volátil, donde las tensiones geopolíticas, los movimientos militares y las presiones económicas continúan en escalada.

Papa condena muertes por Estado Islámico

EL PAPA LEÓN XIV condenó ayer el asesinato de manifestantes en Irán y reafirmó su rechazo a la guerra, en medio de tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo criticó por no pronunciarse antes sobre la represión en ese país.

Durante una conferencia de prensa a bordo de su vuelo de regreso a Roma, tras una gira por África, el pontífice afirmó que “condena todas las acciones injustas” y cualquier decisión que arrebate la vida. Sus declaraciones responden a reportes sobre la muerte de miles de personas durante protestas antigubernamentales, así como a la continuidad de la represión por parte del régimen iraní.

El líder de la Iglesia católica también lamentó el impacto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, al subrayar el alto costo humano y el sufrimiento de civiles. “Como pastor, no puedo estar a favor de la guerra”, dijo, al tiempo que llamó a buscar soluciones desde una cultura de paz.

León XIV describió el escenario internacional como “caótico”, en especial tras el fracaso de las negociaciones entre Washington y Teherán, donde, dijo, ambas partes alternan posturas sin alcanzar acuerdos.