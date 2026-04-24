Tiroteo en Luisiana deja un muerto y 5 heridos

Agentes del orden en el centro comercial Mall of Louisiana, en Baton Rouge, ayer.

Un enfrentamiento armado entre dos grupos dentro de un centro comercial en Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos, dejó una persona muerta y cinco más heridas, informaron autoridades locales. El tiroteo ocurrió alrededor de la 1:22 p. m. en el área del patio de comidas del Mall of Louisiana.

El jefe de policía, Thomas Morse Jr., explicó que las cámaras de vigilancia captaron una discusión previa entre los involucrados, que derivó en un intercambio de disparos. Calificó el ataque como “dirigido”, y reconoció que personas ajenas al conflicto resultaron afectadas.

Inicialmente se reportaron 10 lesionados, pero la cifra fue corregida posteriormente. De los cinco heridos, uno fue sometido a cirugía y cuatro presentan lesiones menores. Cinco personas fueron detenidas tras el incidente.

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Las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar a otros posibles implicados. Además, solicitaron a testigos compartir videos que ayuden a esclarecer los hechos.

El centro comercial cerró tras el ataque y emitió un comunicado. El hecho ocurre a 250 kilómetros de Shreveport, donde días antes murieron ocho menores.