Indagan manejo oficial de los archivos Epstein

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein aparecen en esta imagen publicada el 19 de diciembre de 2025.

El organismo de control interno del Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció ayer que abrirá una investigación para evaluar cómo se cumplió la ley que obliga a divulgar los archivos relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. La revisión estará a cargo de la Oficina del Inspector General, instancia independiente encargada de supervisar posibles irregularidades dentro del propio departamento.

De acuerdo con un comunicado oficial, la indagatoria analizará procesos utilizados para identificar, recopilar, editar y entregar los registros bajo custodia del Departamento de Justicia, conforme a lo establecido en la legislación aprobada en noviembre. Dicha norma ordena la publicación de todos los documentos vinculados con investigaciones de tráfico sexual contra Jeffrey Epstein y su exsocia Ghislaine Maxwell, con excepciones limitadas a proteger a presuntas víctimas y resguardar pesquisas en curso.

30 mil páginas de fotos y correos electrónicos se publicaron

Legisladores tanto republicanos como demócratas cuestionaron la actuación del departamento, al señalar la revelación indebida de identidades y la presencia de tachaduras que, a su juicio, exceden lo permitido por la ley. Este descontento mantiene el tema bajo escrutinio político y público.

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El proceso de revisión también abarcará la forma en que la institución atendió las preocupaciones surgidas tras la difusión de los documentos. La Oficina del Inspector General adelantó que publicará un informe con sus hallazgos, aunque este tipo de investigaciones suele prolongarse durante años debido a la complejidad del análisis.

El Dato: ANÁLISIS busca esclarecer si el cumplimiento de la ley se ajustó a estándares exigidos o si existieron fallas que comprometan la rendición de cuentas.

PRESIONES POLÍTICAS. La gestión de los archivos Epstein tiene repercusiones dentro del propio Departamento de Justicia. La inconformidad del presidente Donald Trump con el manejo del caso fue uno de los factores que derivaron en la destitución de la exfiscal general, Pam Bondi. Posteriormente, el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, defendió que la actual administración es más transparente que sus predecesoras, pese a reconocer la intención de cerrar el capítulo. Funcionarios del departamento sostienen que se han divulgado más de tres millones de páginas de documentos en cumplimiento de la ley. También argumentan que cualquier exposición de información sensible fue involuntaria, resultado de la revisión acelerada de un volumen masivo de expedientes.

En tanto, la Oficina del Inspector General ya había investigado previamente la muerte de Jeffrey Epstein en 2019, ocurrida en una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio. En un informe de 2023, atribuyó negligencia a personal penitenciario, sin contradecir la conclusión del FBI de que se trató de un suicidio. Sin embargo, el organismo también enfrenta críticas por su aparente falta de acción pública en otros momentos, en especial durante la reestructuración del Departamento de Justicia.

A pesar de la legislación impulsada por el Congreso, no se ha presentado evidencia de la supuesta lista de contactos y co-conspiradores del delincuente sexual.