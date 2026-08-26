Sismo de 5.1 grados sacude Colombia HOY 26 de agosto

Un sismo de 5,1 sacudió Colombia este miércoles, informó el Servicio Geológico Colombiano, lo que provocó la evacuación de edificios en la capital, Bogotá.

El sismo se registró a una profundidad de 147 kilómetros con epicentro den el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, precisó el organismo a través de su cuenta de X.

Eduard Jesús Sánchez, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander informó que, tras el movimiento, el 40 por ciento de municipios ya se habían reportado sin afectaciones significativas.

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La Presidencia del país afirmó que “se mantiene comunicación permanente con las autoridades y organismos de gestión del riesgo para verificar posibles afectaciones”.

🚨🇨🇴Se registra un nuevo sismo de magnitud 5.1 en Colombia



El Servicio Geológico Colombiano ubicó el epicentro en Los Santos, Santander, a 149 kilómetros de profundidad.



El movimiento se percibió en varias regiones del país. pic.twitter.com/kq81I4IslX — Azucena Uresti (@azucenau) August 26, 2026

A través de videos que comenzaron a circular en internet, se puede observar cómo diversos edificios, tanto de Bogotá como de diversas zonas del país, fueron evacuados de forma inmediata. Además, las personas que salían a las calles mantenían un semblante de preocupación ante el movimiento.

Apenas el pasado 10 de agosto, Colombia fue azotado por un fuerte terremoto de 7.4 grados con epicentro en el departamento del Chocó, el cual, dejó más de 300 fallecidos, edificios derrumbados, viviendas, escuelas, hospitales y carreteras con severos daños.

El país sudamericano aún busca atender a los más de 100.000 damnificados del terremoto y reconstruir miles de viviendas, para lo que el presidente Abelardo de la Espriella declaró la emergencia económica, en busca de recaudar impuestos temporales para hacer frente a la emergencia.

De acuerdo con la última cifra dada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se cifró en 321 el número de muertos por el terremoto que sacudió el país, y detalló que aún hay 257 desaparecidos y se incrementó a cuatro mil 595 la cifra de heridos, mientras que el número de rescatados se mantuvo en 364.

🗣️ Este 26 de agosto de 2026 a las 11:45 a. m., la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano registró un sismo de magnitud 5,1, con epicentro en Los Santos, Santander.



📹 Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, nos cuenta… https://t.co/VDE0dntau9 pic.twitter.com/0AhlDy8RKa — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 26, 2026

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