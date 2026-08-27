¿Cuántos muertos hay por las inundaciones en Nepal?

Cifra de personas sin vida en Nepal por inundación

Una inundación en Nepal ha dejado cientos de personas sin vida en las últimas horas, la cifra continúa aumentando y los daños aún no han sido evaluados por las autoridades.

El miércoles se produjo una inundación repentina entre la frontera de Nepal y el Tíbet en China, provocando que puentes, carreteras e infraestructuras quedaran destrozadas a su paso.

De acuerdo con medios locales la Policía de Nepal, el Ejército, y la Policía Armada continúan realizando la búsqueda de las personas desaparecidas en Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Chitwan, Gorkha, Tanahun, Nawalparasi Este y Nawalparasi Oeste.

El caudal del río Lhende de la zona ribereña se encuentra obstruido, aproximadamente a 18 kilómetros arriba de la frontera Rasuwagadhi, por lo que se pide a las personas extremar precauciones debido a que existe el riesgo de otra inundación.

रसुवागढी नाकाबाट करिब १८ किलोमिटर माथि तटीय क्षेत्रमा ल्हेन्दे खोलाको बहाव अवरुद्ध भई करिब ०.११ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको ताल बनेको देखिएकोले पुनः ठूलो बाढी आउन सक्ने जोखिम रहेकाले तल्लो तटीय क्षेत्र सम्बन्धित सबैलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन तथा उच्च सावधानीका साथ रहन अनुरोध गरिन्छ। pic.twitter.com/FMOZloSiOs — NDRRMA (@NDRRMA_Nepal) August 27, 2026

Muertes y desapariciones reportadas en Nepal

En Nepal se han registrado cientos de pérdidas humanas, y la Policía de Nepal informó que hasta el momento hay un conteo de 389 personas sin vida; además, se suman cientos de personas desaparecidas.

Además, al corte de las 16:00 horas del miércoles se reportaban al menos 826 personas desaparecidas de acuerdo con la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres.

Se ha desplegado un total de 4 mil 348 agentes de la policía, se ha logrado rescatar a 466 personas heridas, y 28 agentes de la policía se han quedado sin contacto hasta el corte de este jueves.

En cuanto a las personas desaparecidas se reportan las siguientes cifras:

17 en Rasuwa

33 en Dhading

32 en Gorkha

80 en Nawalpur

28 en Nuwakot

137 en Chitwan

28 en Tanahun

27 en Nawalparasi West

44 del Ejército de Nepal

13 de la Fuerza de Policía Armada de Nepal

15 de la Oficina de Aduanas

4 de la Oficina de Inmigración

A estas cifras se suman al menos 517 extranjeros que se encontraban de visita en el país, y 127 nepalíes que viven en el extranjero, por lo que la cifra de personas desaparecidas incluso podría elevarse hasta más de 900.

La Policía de Nepal pidió a los familiares de personas desaparecidas por la inundación en el río Bhotekoshi en Rasuwa, facilitar los datos de estos en la comisaría de policía de distrito más cercana, con la finalidad de hacer el proceso eficaz.

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