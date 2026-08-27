¿Qué es el GLOF y que tiene que ver con las inundaciones de Nepal?

Nepal se encuentra sumido en un desastre que continúa siendo atendido por las autoridades, pues hasta el momento no se cuenta con un recuento oficial de los daños provocados por la inundación del miércoles.

La Policía de Nepal, el Ejército, y la Policía Armada, continúan realizando la búsqueda de las personas desaparecidas en Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Chitwan, Gorkha, Tanahun, Nawalparasi Este y Nawalparasi Oeste.

Hasta el momento las autoridades de Nepal han reportado un total de 389 personas sin vida, y más de 900 personas que continúan desaparecidas en los distritos que resultaron afectados.

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La Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal informó este jueves que el caudal del río Lhende de la zona ribereña se encuentra obstruido aproximadamente a 18 kilómetros arriba de la frontera Rasuwagadhi.

Esto propició la formación de un lago de aproximadamente 0.11 kilómetros cuadrados; y debido a esto, se emitió una alerta para las personas que se encuentran en la zona, pues existe el riesgo de otra inundación.

¿Qué es el GLOF?

El significado de GLOF es “Inundación por Desborde Violento de Lago Glaciar”, por lo que estas siglas nombran las inundación repentinas provocadas por el colapso de una barrera natural que contiene un lago glaciar.

Los GLOF son resultado de rupturas, fallas en las alderas, desbordamientos o mecanismos de falla, por lo que los deslizamientos de la tierra pueden desencadenar ondas de desplazamiento en los lagos, de acuerdo con el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD, por sus siglas en inglés).

Esto compromete la estabilidad de los caudales, por lo que se produce un desbordamiento del lago y representa una amenaza para las comunidades que se ubican aguas abajo.

We’re sharing an open data release for the flood that swept through the Bhote Koshi–Trishuli river corridor across the China-Nepal border today. This resource is intended to help support disaster response experts, and will be updated as we capture more imagery of impacted… pic.twitter.com/eK3O2AzGUm — Planet (@planet) August 27, 2026

Una de las hipótesis; que se señala como la posible causa de la inundación de Nepal, es el desprendimiento de un bloque de hielo de 600 metros de ancho proveniente de un glaciar ubicado en las montañas de Nepal.

La Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres señaló que la inundación podría haber sido ocasionada por un alud de hielo y rocas, basándose en imágenes satelitales de Planet Labs.

Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido una causa definitiva de la inundación en Nepal, por lo que la información proporcionada hasta el momento no representa una conclusión.

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बाढी आउनुपूर्व र आएपछि स्याफ्रुबेसीदेखि देविघाटसम्मका स्याटेलाइट तस्विर। PlanetLab का यी तस्विरहरु Stimson Center को सहयोगमा प्राप्त भएका हुन्। तस्विर १-देविघाट क्षेत्र, तस्विर २-बेत्रावती क्षेत्र तस्विर ३-हाकु बेसी क्षेत्र, तस्विर ४-स्याफ्रुबेसी क्षेत्र pic.twitter.com/syQ90n9JE6 — NDRRMA (@NDRRMA_Nepal) August 26, 2026

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