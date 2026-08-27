VIDEO de Paz Ramírez al ser atropellada mostró que intentó salvar a su perro

La cineasta y productora chilena Paz Ramírez murió a los 39 años luego de ser atropellada por un automóvil en una avenida del municipio de Providencia, en Chile. El momento quedó registrado por cámaras de seguridad y posteriormente las imágenes fueron difundidas.

De acuerdo con los registros, Ramírez caminaba junto a su mascota cuando el animal se quedó atrás mientras cruzaban la vialidad. Al percatarse de que un vehículo se aproximaba a gran velocidad, la productora regresó para buscar a su perra y evitar que fuera alcanzada por el automóvil.

El conductor continuó su camino después de arrollar a la cineasta y se dio a la fuga. Sin embargo, las autoridades posteriormente localizaron el vehículo en Santiago, con daños en la parte frontal que serían compatibles con el impacto. El propietario fue detenido mientras continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad.

Las imágenes corresponden al cruce de las avenidas Andrés Bello y Manuel Montt, donde ocurrió el accidente. En ellas se observa el momento exacto en el que la cineasta fue embestida.

Un video mostró el momento en que la cineasta Paz Ramírez, de 39 años, fue atropellada el domingo en avenida Andrés Bello con Manuel Montt, en Providencia y murió horas después en la Clínica Indisa.



Las imágenes muestran que regresó para alcanzar a su perro antes de ser… pic.twitter.com/rm0qgIJMt1 — AgenciaUno (@agenciaunochile) August 25, 2026

Tras el impacto, servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a Ramírez todavía con vida a la Clínica Indisa. La productora murió aproximadamente a las 20:45 horas debido a la gravedad de las lesiones.

El caso generó una investigación para localizar al conductor. El alcalde de Providencia informó que el automóvil había sido identificado y posteriormente fue ubicado en Santiago. El vehículo presentaba daños en la zona frontal, por lo que fue incautado.

El detenido es un hombre chileno de 53 años, quien cuenta con un antecedente por conducir en estado de ebriedad. Las autoridades señalaron que las características del vehículo y otros elementos apuntan a que podría tratarse de quien conducía al momento del atropello.

Paz Ramírez tuvo una trayectoria vinculada con el cine y la industria creativa chilena. Participó en producciones como el cortometraje Helechos y las películas No, Los 33 y Proyecto de verano.

Además, se desempeñaba como directora ejecutiva de Alga Estudio, proyecto dedicado a la formación de profesionales del cine y las industrias creativas. También estaba próxima a incorporarse a la productora Lalala Company.

Creyó que era una mascota: la explicación del detenido por la muerte de la cineasta Paz Ramírez



Ignacio Palma Weinfeld, el conductor de 53 años que atropelló a la hermana de María José Prieto, fue detenido tras tres días prófugo y conocerá los cargos en su contra este jueves… pic.twitter.com/urxVml6RYt — EL PAÍS Chile (@elpais_chile) August 27, 2026

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