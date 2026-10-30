Muere Sir Patrick Stewart; el legendario Profesor X

El actor sir Patrick Stewart, que convirtió al capitán Jean-Luc Picard de Star Trek y al profesor Charles Xavier de X-Men en personajes emblemáticos, murió el miércoles 28 de octubre en su casa de Los Ángeles, a los 86 años. Su representante, Kelly Bush Novak, confirmó el fallecimiento e informó que ocurrió tras un breve proceso relacionado con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Estuvo acompañado por su esposa, Sunny Ozell, familiares y amigos.

El comunicado de despedida recordó que pasó sus últimas horas rodeado de “música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y la clase de profunda emoción que sólo él podía inspirar después de toda una vida de entrega”. La noticia provocó una ola de reacciones entre compañeros, directores y figuras de Hollywood, quienes reconocieron a un intérprete cuya influencia trascendió las pantallas.

Dune (1984). Interpretó a Gurney Halleck en la película de ciencia ficción dirigida por David Lynch. ı Foto: Especial

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, una localidad de Yorkshire, Inglaterra, Stewart construyó una carrera de más de seis décadas. Su formación comenzó en el teatro, donde desarrolló un dominio de los textos clásicos que, posteriormente, se convertiría en uno de sus principales sellos.

En 1966 se incorporó a la Royal Shakespeare Company, agrupación con la que trabajó durante años y participó en montajes de obras como Hamlet, Macbeth y La tempestad. Aquella etapa consolidó su prestigio como actor shakespeariano antes de convertirse en una estrella internacional.

El Dato: CASI 130 créditos cinematográficos como actor tiene Patrick Stewart en más de 60 años de trayectoria, incluyendo películas, documentales y trabajos de voz.

Su gran trabajo escénicoen este tiempo, le valió tres premios Olivier, uno dlos reconocimientos más importantes del teatro británico. También obtuvo un Grammy en 1996 por su narración de Prokofiev: Peter and the Wolf, además de acumular nominaciones a los Emmy, Globos de Oro, premios del Sindicato de Actores y Tony. En 2001 fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico y, en 2010, recibió el título de caballero de manos de la reina Isabel II por sus contribuciones a las artes. Desde entonces fue reconocido como sir Patrick Stewart.

En 1987 llegó el papel que transformaría su vida profesional: Jean-Luc Picard, capitán de la nave Enterprise en Star Trek: The Next Generation. Durante siete temporadas encabezó la serie y, posteriormente, regresó al universo de la franquicia en cuatro películas y en la producción Star Trek: Picard.

Star Trek: The Next Generation (1987-1994). Siete temporadas donde interpretó al capitán Jean-Luc Picard. ı Foto: Especial

Su personaje se distinguió por representar un liderazgo basado en la inteligencia, la diplomacia, el conocimiento y la búsqueda de soluciones pacíficas. Picard se convirtió en uno de los capitanes más queridos de la ciencia ficción y en un referente de generaciones.

En 2000 amplió su popularidad al incorporarse a la saga X-Men como Charles Xavier, el profesor que guiaba y protegía a los mutantes. Compartió créditos con Hugh Jackman, quien interpretó a Wolverine, y retomó el personaje en distintas entregas, entre ellas Logan (2017), considerada una de las producciones más reconocidas de la franquicia, y Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022). También está prevista su aparición en Avengers: Doomsday, cuyo estreno se contempla para diciembre.

Pero detrás de sus personajes también existió un hombre comprometido con causas sociales. Una de las luchas que más marcaron su vida fue la defensa de las mujeres víctimas de violencia doméstica. Stewart creció en un hogar donde presenció los abusos que su padre ejercía contra su madre. Durante años habló públicamente de esa experiencia y de las consecuencias que tuvo en su infancia, convencido de que romper el silencio era fundamental para combatir este problema.

Su historia personal lo llevó a colaborar con Amnistía Internacional en campañas de sensibilización y a convertirse en patrono de Refuge, organización británica que brinda protección y asistencia a mujeres y menores que viven situaciones de violencia familiar. También participó en actividades para recaudar fondos y promovió la importancia de ofrecer refugio y acompañamiento a las víctimas. En la Universidad de Huddersfield impulsó una beca para apoyar investigaciones de posgrado sobre violencia doméstica.

X-Men (2000-2026). Actuó como el profesor Charles Xavier. Aparecerá en Avengers: Doomsday ı Foto: Especial

Su activismo abarcó otras causas. Fue un defensor de los derechos de la comunidad LGBTQ+, apoyó iniciativas humanitarias para refugiados y se pronunció sobre asuntos políticos y sociales, entre ellos su oposición al Brexit. Asimismo, respaldó a organizaciones de protección animal y fue especialmente cercano a los perros rescatados, incluidos los pitbulls, a los que defendió frente a los prejuicios y estigmas que existen sobre esta raza.

En sus últimos años también fue patrono de Dignity in Dying, organización británica que promueve el derecho a decidir sobre el final de la vida y el acceso a la muerte asistida. Su participación en esta causa reflejó otra de sus convicciones: la importancia de preservar la dignidad y la autonomía de las personas ante el sufrimiento.

EL ACTOR, en una alfombra roja en febrero de 2023 en Los Ángeles. ı Foto: AP

En cuanto a su salud, su representante confirmó que atravesó un breve proceso relacionado con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. La familia no había hecho público anteriormente este diagnóstico. Su fallecimiento también abrió una conversación sobre las enfermedades neurodegenerativas y el acompañamiento de quienes las enfrentan.