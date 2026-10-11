Eugenio Derbez piensa dejar Los Ángeles y mudarse a Madrid: ‘Ya cumplí el sueño americano’

Eugenio Derbez admitió que piensa mudarse de Los Ángeles después de haber vivido en Estados Unidos durante 12 años, al considerar que ha terminado con el “sueño americano” y ahora, buscaría nuevas oportunidades en Madrid.

El actor mexicano visitó la capital española para evaluar si podría convertirse en su nuevo hogar, aunque de momento no hay una confirmación oficial sobre la mudanza del famoso y polémico comediante.

Eugenio Derbez ı Foto: Especial

¿Eugenio Derbez dejará Los Ángeles?

Fue hace más de una década que Eugenio Derbez comenzó a vivir en Los Ángeles con su esposa Alessandra Rosaldo y su hija Aitana y a través de los años, el histrión ha formado parte de diversas producciones, formando un nombre para él en la industria de Hollywood.

Sin embargo, ahora el famoso piensa en nuevos horizontes, aunque el actor señaló que Hollywood todavía le ofrece oportunidades para escalar posiciones en la industria.

Sin embargo, sus prioridades cambiaron, pues ahora busca ahora una dinámica que le brinde mayor plenitud emocional por encima del éxito mediático, alejándose del ritmo de California.

“Ya vine a explorar Madrid porque ya, ya no me está gustando tanto ese mundo como lo imaginé”, dijo Derbez al espacio La Script. “Quizá lo idealicé demasiado. Creo que ya cumplí el sueño de Estados Unidos, el sueño americano”.

Asimismo, hizo referencia a Antonio Banderas y Javier Bardem, quienes dejaron de lado oportunidades en Hollywood, pues el comediante ahora desea trabajar en distintos países y volver a proyectos que lo conecten con sus raíces.

“Y claro, hay más, podría llegar todavía más lejos, pero de repente entiendo ahora por qué gente como Antonio Banderas o como el mismo Bardem de repente sí hacen cositas por allá, pero siempre regresan a casa a hacer las cosas que les llenan más el corazón”, señaló.

En el pasado, Eugenio Derbez admitió que se está cuestionando sobre su estilo de vida actual: “Tengo una vida que no disfruto, pudiendo disfrutarla”, dijo el actor en entrevista con el programa De Estreno. “Me lo he planteado mucho este año, si quiero realmente seguir demostrándole al mundo [...] que todavía puedo llegar más lejos”.

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