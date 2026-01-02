Will Smith inició con el pie izquierdo este 2026, pues se dio a conocer que el cantante estadounidense fue demandado por acoso sexual y despido injustificado.

La denuncia fue presentada en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles por el violinista Brian King Joseph, exparticipante de America’s Got Talent. El caso ha llamado la atención debido a la relevancia del artista y la gravedad de las acusaciones en su contra. Te contamos qué pasó.

Will Smith enfrenta demanda por acoso sexual

El actor Will Smith, quien saltó a la fama por ser el protagonista de El Príncipe del Rap, se enfrenta a una etapa oscura de su carrera. De acuerdo con medios como People y Variety, el violinista Brian King Joseph acusó al famoso de acoso sexual, represalias y despido injustificado el martes.

El músico conocido por su participación en el programa America’s Got Talent, relató que fue contratado en noviembre de 2024 para colaborar en un show de Smith en San Diego y posteriormente se integró a la gira internacional Based on a True Story: 2025, del álbum con el que el rapero regresó a los escenarios.

Según su testimonio, durante ese tiempo percibió un comportamiento inapropiado por parte de Will Smith, al que describió como “grooming”. El violinista aseguró que el actor le expresaba frases sobre una supuesta conexión especial entre ambos, lo que le generó mucha incomodidad.

El incidente de Las Vegas que detonó todo

De acuerdo con los medios estadounidenses, la demanda se centra en un episodio que ocurrió en marzo de 2025, durante la etapa de la gira de Will Smith en Las Vegas.

Brian King Joseph afirma que, al regresar a su habitación de hotel, se dio cuenta de que alguien había entrado sin forzar la cerradura y que encontró objetos extraños que no le pertenecían, entre ellos medicamentos contra el VIH a nombre de otra persona y documentos médicos.

Además, halló una nota manuscrita con mensajes sugestivos: “Brian, volveré no más tarde de las 5:30, sólo nosotros (corazón dibujado), Stone F”.

Tras denunciar el hecho a la seguridad del hotel y a representantes del artista, asegura que fue despedido días después, lo que interpreta como una represalia directa.

El violinista sostiene que su salida le ocasionó pérdidas económicas significativas, además de estrés postraumático y daños psicológicos. También señala que había invertido recursos en preparación para la gira que se extendería hasta septiembre de 2025. En su demanda, incluye a la empresa Treyball Studios Management, vinculada a Will Smith, como corresponsable de las acciones.

Por su parte, la defensa del actor de En busca de la felicidad ha rechazado por completo las acusaciones. El abogado Allen B. Grodsky declaró este viernes a medios estadounidenses que las afirmaciones de Joseph son “falsas, infundadas e intimidatorias”, y aseguró que utilizarán todos los recursos legales disponibles para demostrar la inocencia de su cliente.

El caso continúa en trámite y será un jurado quien determine la responsabilidad y posibles compensaciones. Mientras tanto, los fans del actor se encuentran preocupados por las acusaciones.