Delfina en top 3 de gobernadores

Con la novedad de que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, fue una de las mandatarias estatales a la que mejor le fue en la más reciente encuesta de aprobación de la empresa Demoscopia. Nos cuentan que la maestra alcanzó un 67.7% de aprobación, lo que la coloca en el top tres de gobernadores en el país. El dato es además interesante, porque es el más alto que ha tenido en los últimos cuatro años, a saber: en el mismo periodo, pero de 2023 tenía un 63.8%; en el año 2024 pasó a 65.1% y en 2025 registró 65.8%. ¿Qué políticas y acciones podrían estar empujando la evaluación favorable de Gómez Álvarez? Bueno, pues nos aseguran que programas sociales como Mujeres con Bienestar y Canastas Alimentarias, becas para estudiantes, proyectos de infraestructura y movilidad del Plan Oriente —estos en coordinación con el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum—, así como acciones en materia de seguridad. Ahí los datos.