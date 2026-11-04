Buscadoras en Segob 

Y es la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, la que realiza una labor continuada de atención y escucha a las organizaciones de madres buscadoras. Ayer el encuentro de la funcionaria fue con el colectivo De Frente Hasta Encontrarte, de Tamaulipas. Nos cuentan que en esa reunión lo primero que se hizo fue escuchar los planteamientos del grupo y posteriormente se les dio a conocer la forma en que opera el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, conocido como ANBI, instalado en la dependencia. Es sabido que este mecanismo opera las 24 horas, los siete días de la semana y su función es la de articular la participación de distintas instituciones federales, entre ellas la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, en acciones de búsqueda.