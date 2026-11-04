Prisas para regular las redes

Y mientras el ojo de la coyuntura política nacional e internacional se centró un poco lejos de su alcance, nos advierten que en el Senado la mayoría encontró ayer el momento ideal para aprobar la llamada “ley antimemes” sin dejar correr las 24 horas reglamentarias de publicación del dictamen. Morena, PT y Verde dispensaron ese plazo y la segunda lectura para sacar la reforma en la misma sesión. Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, aseguró que más que censura se busca proteger a los creadores de contenido. Más allá de esa garantía, nos explican que el problema está en las preguntas que quedaron sin respuesta: ¿quién decidirá si un usuario viola los derechos de autor, cuándo y en qué casos podrán suspenderle el servicio? El intento de la oposición por devolver el proyecto a comisiones fue rechazado. Y aunque la reforma, nos precisan, no prohíbe memes, las sanciones que prevé podrían animar a las plataformas a retirar publicaciones antes de arriesgarse.