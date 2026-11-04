Contratos en pausa, calendario en marcha

Si bien el INE se ha encargado de asegurar al pueblo de México que el proceso electoral en curso está a salvo, nos advierten que lo que sí tendrá que detenerse es el cúmulo de contratos con proveedores para solventar la elección federal de 2027. La presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz, reconoció que se tendrán que resolver y transparentar compras de chalecos, chamarras y mochilas para más de 50 mil capacitadores y supervisores electorales. La encargada del Instituto quiso enviar señales de confianza al afirmar que no hay riesgo de retrasos, mientras el INE intenta limpiar y poner la casa en orden. Nos explican que el asunto puede incluso alcanzar a más rubros si las investigaciones de la ASF y del Órgano Interno de Control llevan a rescindir otros contratos, y habría que abrir nuevas licitaciones. La tarea entonces luce nada sencilla: aclarar contrataciones cuestionadas y sacar adelante las que ya urgen, mientras el calendario electoral avanza. ¡Zas!