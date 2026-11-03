Gina Hinojosa gana la gubernatura de Texas frente a Greg Abbott, según proyecciones

La candidata demócrata Gina Hinojosa ganó la contienda por la gubernatura del estado de Texas según proyecciones.

La candidata del Partido Demócrata de origen hispano, Gina Hinojosa, ganó la contienda electoral para la gubernatura del estado de Texas este martes 3 de noviembre de 2026, de acuerdo con las proyecciones difundidas por las cadenas de televisión estadounidenses CNN y NBC. El resultado en las urnas representa un fuerte impacto político para la estructura del Partido Republicano.

Según las estimaciones proyectadas por los medios de comunicación citados, Hinojosa logró imponerse sobre el actual gobernador republicano, Greg Abbott. La elección se llevó a cabo en una de las entidades territoriales de mayor peso político, económico y electoral de Estados Unidos.

El triunfo proyectado de la aspirante demócrata quiebra la hegemonía política conservadora en el estado suriano. El Partido Republicano mantenía el control ininterrumpido de la gubernatura de Texas desde hace más de tres décadas.

El resultado dado a conocer por las cadenas CNN y NBC posiciona a Texas como uno de los estados protagonistas de la jornada electoral celebrada este 3 de noviembre en la Unión Americana. La magnitud de la demarcación otorga relevancia directa a las proyecciones emitidas por las redes informativas.

Por su parte, la eventual derrota de Greg Abbott supondría un severo revés para los intereses del bloque republicano. Texas es considerado un territorio estratégico debido al volumen de su población, la fortaleza de su economía y su nivel de influencia en las decisiones de la política nacional estadounidense.

Por el momento, los datos provienen de las proyecciones y estimaciones de voto publicadas por las cadenas de televisión de Estados Unidos. Las autoridades electorales continúan con el desarrollo del proceso oficial de recuento e integración para la confirmación definitiva de los resultados.

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JVR