Máynez se justifica

El que levantó varias cejas, principalmente en la oposición, fue el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien sintió la necesidad de dar explicaciones por la decisión de su bancada en San Lázaro de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año. ¿Por qué tomó esa decisión? Nos dicen que la respuesta está en el bullying que constantemente le hace el PRI, con aquello de que el movimiento naranja es en realidad “una comparsa” de la 4T. En un video que colgó en sus redes sociales, Máynez anunció su respaldo al presupuesto planteado por el Gobierno federal, el mismo que defenderán Morena y aliados. Según el líder partidista, la motivación para este cierre de filas radica en acuerdos alcanzados entre la Federación y los gobiernos de Jalisco y Nuevo León en materia de infraestructura hídrica y movilidad, dos entidades gobernadas bajo el naranja. También citó su conformidad con mayores tareas de supervisión e inspección laboral para reducir la jornada de trabajo.