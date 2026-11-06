Gómez Mont, en vilo

Cuentan que a la expresentadora mexicana Inés Gómez Mont se le cerró una puerta en su intento por recuperar la libertad en Estados Unidos, donde fue detenida hace una semana; sin embargo, nos explican que todavía tiene otra por tocar. Y es que el juez al frente de su caso, Jeffrey T. Kuntz, rechazó su petición de libertad, porque aún no había solicitado una audiencia de fianza ante las autoridades migratorias. El juzgador reconoció su derecho a pedirla, lo que, ojo, tampoco significa que tenga asegurada la salida. Pero nos hacen ver que el expediente contra la exconductora deja además dos datos relevantes: posee las nacionalidades mexicana y española y, según la resolución, ingresó a Estados Unidos en 2021 sin inspección fronteriza. Mientras su defensa resuelve el siguiente paso, sigue pendiente la solicitud mexicana de extradición, en la que se le requiere por la presunta comisión de al menos tres delitos. ¡Vaya panorama!