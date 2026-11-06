Circulan acuerdos

En medio de una agenda noticiosa cargada de señalamientos de presunta corrupción, tráfico de influencias, misteriosas conexiones y crisis electoral, nos dicen que desde la Secretaría de Gobernación, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, se comparten temas más alentadores, como los acuerdos a los que llegó esa dependencia con integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, que previamente había amagado con nuevos bloqueos carreteros, para presionar por sus demandas de seguridad y justicia. Nos comentan que las partes acordaron atender los problemas que más pesan sobre el sector: extorsiones, inseguridad carretera y trabas para recuperar vehículos retenidos. La ruta incluye homologar criterios entre fiscalías, reforzar la coordinación con los estados y abrir canales más eficientes con la FGR. Cuentan que una de las claves que llevaron el diálogo a buen puerto fueron las llamadas “mesas de resultados”, pues buena parte de lo pactado todavía requiere desarrollar estrategias, alinear acciones y analizar herramientas tecnológicas. Ahí el dato.