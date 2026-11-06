Y quienes ya sienten que habrá menos presiones de Donald Trump en México tras la victoria demócrata en las midterms, habrá que decirles que cancelen el mariachi. Y es que el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, salió ayer a enfriar cualquier expectativa de que el revés electoral republicano pudiera traducirse en una flexibilización migratoria. Mientras se discuten los contrapesos que tendrá la Casa Blanca en el Congreso estadounidense, la representación diplomática no quiso dejar dudas: “Las leyes no cambiaron tras las elecciones del 3 de noviembre. ¡Ni lo intentes!”. Johnson también remarcó con rojo republicano que la frontera permanecerá cerrada a la migración irregular y presumió una caída de 95 por ciento en las detenciones fronterizas durante los últimos 12 meses. Nos hacen ver que el mensaje de que la frontera seguirá cerrada tiene destinatario claro: quienes pudieran interpretar el resultado en las urnas como una oportunidad para cruzar.