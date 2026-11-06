Cerco multiplicado por cinco

Dicen que el pulso contra la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, se actualizó y se agudizó ayer desde el propio órgano electoral, que anunció que prepara una denuncia ante la FGR que contempla cinco presuntos delitos, desde enriquecimiento ilícito y peculado hasta tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones. La presidenta provisional, Blanca Cruz, aseguró que aunque estas acusaciones siguen en los márgenes de un borrador, el documento final está prácticamente listo, sólo faltará que pase por ajustes jurídicos y la revisión de las 10 consejerías. Y hablando del colegiado, nos comentan que el consejero Arturo Castillo es una de las voces más firmes dentro del Consejo General para que Taddei responda ante las autoridades. Nos precisaron que la revisión propuesta alcanza contrataciones desde 2023. Quedamos atentos.