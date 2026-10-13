Muere Lucian Piane, exjurado de ‘RuPaul’s Drag Race’ atropellado por un auto

El productor musical y exjurado de Ru Paul’s Drag Race, Lucian Piane, murió a los 46 años de edad en Glendale, California, después de haber sido atropellado por un automóvil, de acuerdo con registros del médico forense del condado de Los Ángeles.

La productora encargada del icónico reality show de la comunidad LGBT+, World of Wonder, lamentó su fallecimiento a través de redes sociales y destaló su legado artístico.

We are devastated to learn of the passing of Lucian Piane. Lucian left behind a legacy of truly beautiful music. May his struggles never dim the memories of a sweet man, a dear friend, and a master musician.



Rest in peace, Lucian. pic.twitter.com/OhJuDSalsW — World of Wonder (@WorldOfWonder) October 13, 2026

“Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Lucian Piane. Lucian dejó un legado de música verdaderamente hermosa. Que sus luchas nunca empañen los recuerdos de un hombre dulce, un querido amigo y un maestro de la música”, dice en el breve comunicado.

Personalidades de Ru Paul’s Drag Race como Michelle Visage también se pronunciaron sobre la muerte del artista y destacaron el talento y sensibilidad del compositor.

¿Quién era Lucian Piane?

Lucian Piane nació el 4 de octubre de 1980 en Kansas City. A través de los añós, compuso música para películas programas de televisión, producciones de teatro e incluso, recibió una nominación al Grammy por su trabajo en la banda sonora de la película Hairspray en 2007.

‘RuPaul's Drag Race’ music producer Lucian Piane dead at 46 after being struck by a car. pic.twitter.com/XIOIU9iqLg — Pop Crave (@PopCrave) October 13, 2026

Sobre su trabajo en Drag Race, él estuvo detrás de los temas más icónicos de la serie de Ru Paul, pues compuso canciones como “Cover Girl”, “Sissy That Walk”, “Jealous of My Boogie”, “Born Naked”, “Champion” y “Main Event”.

También produjo discos de RuPaul como Glamazon (2011) y Born Naked (2014). Además, fue juez en el programa desde su debut en la primera temporada en 2009 hasta su última aparición en la temporada 8 en 2016.

En ese sentido, al inicio tuvo una aparición constante en el programa hasta el 2012 y regresó al programa en 2016, siendo esta su última participación frente a cámaras.

En los últimos años, el músico generó preocupación entre sus seguidores por una serie de videos que fueron publicados en Instagram en los que identificaron comportamientos que calificaron como preocupantes, al relacioinarlos con el consumo de drogas y la salud mental.

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