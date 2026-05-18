Arrestan a turistas de EU por invadir recinto del mono Punch en zoológico de Japón | VIDEO

Dos turistas estadounidenses fueron arrestados en Japón luego de que uno de ellos ingresó sin autorización al recinto de los macacos japoneses en el Jardín Zoológico y Botánico de Ichikawa, en la prefectura de Chiba, donde habita “Punch”, el mono bebé que se volvió viral en redes sociales.

El incidente ocurrió el pasado 17 de mayo, cuando uno de los hombres, disfrazado, trepó una valla y entró al espacio de los monos, mientras su acompañante permanecía afuera grabando. Antes de ingresar, el individuo ya había sido visto merodeando el recinto.

Videos difundidos en redes sociales muestran al intruso descendiendo y caminando dentro del área, mientras los macacos lucen alterados y huyen hacia una colina artificial ubicada en el recinto. Posteriormente, un cuidador del zoológico interceptó al hombre, lo desalojó sin dificultades y lo entregó a la policía.

A foreign (American?) crypto bro illegally entered the Ichikawa Zoo's monkey enclosure, home of the famous baby monkey Punch.

He was wearing a costume promoting "Memecoin" cryptocurrency. Videos show the monkeys were frightened by his nuisance behavior.pic.twitter.com/6n5wqvjUL7 https://t.co/HGN9tr4Y5q — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) May 17, 2026

Identifican a turistas estadounidenses arrestados

De acuerdo con NHK, los detenidos fueron identificados como Reid Jahnai Daysun y Neal Jabahri Duan, ciudadanos estadounidenses de alrededor de 20 años.

Aunque ningún animal resultó herido, el incidente provocó estrés entre los monos y afectó el funcionamiento del zoológico. En la red social X, el zoológico informó que se realizaron inspecciones de seguridad y señaló que continuó operando con normalidad hasta las 16:30 horas, aunque algunas áreas para visitantes fueron cerradas temporalmente y algunos eventos fueron cancelados.

Posteriormente, el recinto anunció que, a partir de este 19 de mayo, implementaría distintas medidas preventivas en el “Monte de los Monos”, para garantizar la seguridad y la salud de los animales, entre ellas la instalación de redes para impedir ingresos no autorizados.

Asimismo, el zoológico contempla prohibir las grabaciones en el recinto de los macacos japoneses, aunque indicó que “se avanzará en un mayor análisis”.

Punch dispara visitas al zoológico de Ichikawa

El caso ocurrió en medio de un incremento en la afluencia de visitantes al zoológico de Ichikawa debido a la popularidad de Punch, un macaco japonés abandonado por su madre poco después de nacer en julio de 2025.

Aunque el mono quedó al cuidado del personal del zoológico, debido a la falta de un vínculo materno tuvo dificultades para integrarse en el grupo. Para reducir el estrés de Punch, los trabajadores le dieron un peluche de orangután, el cual comenzó a cargar y abrazar constantemente.

El comportamiento de Punch junto al peluche captó la atención en las redes sociales, donde videos y fotografías del pequeño se viralizaron rápidamente. Con el tiempo, Punch se ha integrado gradualmente al grupo de macacos y se volvió más amigable tanto con humanos como con otros monos.

Mono japonés Punch con su peluche ı Foto: Redes Sociales

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cehr