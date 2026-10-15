U2 regresa a Latinoamérica en 2027: Fechas, preventa, precios de boletos en México

Este jueves U2 le dio una gran noticia a sus seguidores, pues por medio de sus redes sociales confirmaron que el próximo año tendrán una gira llamada The Greatest Show On Earth World Tour 2027, y regresarán a Latinoamércia.

Con un video que muestra el escenario deteriorado de un carnaval, poco a poco se encendieron las luces que anunciaban el nuevo tour mundial de U2, presentado por Carnaval de Luz, su nuevo álbum.

Hasta el momento este tour cuenta solamente con tres países confirmados y dos fechas en cada uno de esos:

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Ciudad de México, México : 23 y 26 de febrero en el Estadio GNP Seguros

São Paulo, Brasil: 10 y 12 de marzo en el Estádio MorumBIS

Buenos Aires, Argentina: 23 y 25 de marzo en el Estadio Monumental (River Plate)

Además del anuncio de su gira mundial, U2 publicó el video oficial de su nuevo sencillo The Greatest Show On Earth, el cual formará parte del álbum Carnaval de Luz que saldrá el 13 de noviembre.

¿Cómo conseguir boletos para U2?

Los boletos de The Greatest Show On Earth World Tour 2027 estarán disponibles por medio de una preventa y venta general que se realizará en su página oficial, U2.com

Las fechas con hora local para las preventas y ventas de los conciertos serán las siguientes:

Lunes 19 de octubre, 10:00 horas: Preventa de comentarios de U2.com

Martes 20 de octubre, 10:00 horas: Preventa The Hype de U2.com. Ambas cierran el miércoles 21 de octubre a las 22:00 horas.

Jueves 22 de octubre, 10:00 horas: Preventa de TM Artist, solo en Ciudad de México . Debes registrarte antes del domingo 18 de octubre en livemu.sc/u2

Jueves 22 de octubre, 10:00 horas: Venta general para São Paulo y Buenos Aires

Viernes 23 de octubre, 10:00 horas: Venta general de entradas para Ciudad de México

De acuerdo con la página oficial, los suscriptores de pago contarán un un acceso prioritario para adquirir sus boletos el lunes 19 de octubre; es decir, aquellos que tenían una suscripción activa y sin interrupciones antes del 25 de septiembre.

Por tanto, los fanáticos que realizaron su suscripción después de que se anunciara Carnaval de Luz serán quienes obtendrán su acceso a la preventa durante el segundo día, y en ambas modalidades recibirán un código de acceso único por medio de su correo electrónico.

Las entradas tendrán un límite de compra durante la preventa, pues cada suscriptor de pago únicamente podrá comprar cuatro entradas en total, sin importar si las 4 son para un solo espectáculo o para distintos en alguna de las tres ciudades mencionadas.

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