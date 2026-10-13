¡Histórico! Jorge Luis Cruz rompe el récord nacional de atletismo en el Maratón de Chicago

En la más reciente edición de la Maratón de Chicago, el corredor Jorge Luis Cruz rompió el récord nacional que se mantuvo por 31 años y que le pertenecía a Dionicio Ceron. Cruz registró 2:08:13 en la Ciudad de los Vientos, bajando por 17 segundo la marca que Ceron instauró en 1995.

“Estoy muy feliz porque se cumplió con el objetivo que era romper el récord nacional”, dijo Jorge Cruz al cruzar la línea de meta para Telemundo. “Este triunfo es para todos los mexicanos”, agregó.

Nuevo récord mexicano 🇲🇽



Después de 31 años cayó el récord de Dionicio Ceron en el Maratón.



Jorge Cruz registró 2:08:13 en el Maratón de Chicago, bajando por 17 segundos la anterior marca de Dionicio obtenida en 1995. pic.twitter.com/djVE1PnkCn — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 11, 2026

Jorge Luis Cruz, de 30 años, logró su mejor marca personal. El azteca le bajó un minuto y 30 segundos a su tiempo de 2:09:43, que en su momento consiguió en el Maratón de Valencia en 2025.

Algo que le ayudó en Chicago fue el apoyo de los mexicanos. “Fue como correr en casa, escuchaba mi nombre, México, palabras en español, eso es gasolina pura”, indicó.

“En momentos tuve crisis, la verdad, no les voy a mentir, por momentos la mente te puede jugar chueco, pero ahí es donde debe salir la mentalidad positiva”, dijo el corredor azteca, quien finalizó en el lugar 16 de la competencia tras los 42 kilómetros.

En julio pasado, Cruz logró el tercer lugar del Medio Maratón de la Ciudad de México y fue el atleta nacional mejor ubicado en la prueba. Su trabajo constante lo ha llevado a mejorar sus marcas, hasta conseguir este nuevo récord nacional en Chicago y apunta para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Amos Kiprito se llevó el triunfo en la rama varonil con marca de 2:01:09, mientras que en el femenil la etíope Hawi Feysa conquista la competencia con tiempo de 2:03:33.

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