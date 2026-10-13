Polémica en la lucha libre: Stephanie Vaquer se lanza contra podcast de Cuatrero y Cibernético

Hace un par de días se estrenó un nuevo capítulo en el videopodcast “Devorador de Pecados” de el Cibernético, en el que tuvo como invitado a Cuatrero, quien habló un poco sobre su paso por prisión.

Durante el podcast, Cibernético aseguró que Cuatrero es el miembro más “tranquilo” de su familia, por lo que considera es un poco contradictorio lo que Stephanie Vaquer aseguró que pasó en 2023.

“Lo que a mi me sorprende es que tú ya no tengas rencor ni nada” dijo Cibernético, quien acotó que los dos años en los que permaneció Cuatrero dentro de prisión preventiva fue tiempo de vida que le robaron.

Cuatrero dijo que se encuentra feliz y que no se oculta luego de recibir una condena por intento de feminicidio, pues debe demostrar y recordar quién es él, y apuntó que “estando dentro del medio es más difícil engañar”.

Asimismo, dijo que todavía continúa un proceso legal activo después de haber sido sentenciado a doce años y ocho meses de prisión, y Cibernético le dijo que apostaba que dicha sentencia iba a disminuir.

Stephanie Vaquer se lanza contra podcast de Cuatrero y Cibernético

Luego de que el podcast de Cuatrero con Cibernético saliera a la luz, la luchadora chilena Stephanie Vaquer reaccionó y cuestionó las declaraciones realizadas por ambos personajes.

Por medio de redes sociales, Stephanie Vaquer señaló que se encuentra en espera de que el proceso legal termine para poder mostrar evidencia, con la finalidad de que las personas puedan ver que “esas supuestas cosas ‘raras’ son inventos de ellos para no aceptar lo que Rogelio hizo”.

“Después de casi tres años de un proceso judicial, donde Rogelio contó con numerosos abogados, se investigaron TODOS los hechos y se presentaron las pruebas fidedignas, finalmente, se hizo algo de justicia y fue sentenciado a 12 años por feminicida en grado de tentativa y agresor” señaló Vaquer.

Aprehensión de Cuatrero ı Foto: Redes Sociales

Aseguró que esta no es la primera denuncia en contra de Rogelio, pues hace casi 8 años lo denunciaron por acciones similares, y que estas no son las únicas denuncias que existen en su contra.

Stephanie Vaquer dijo que también espera que se haga justicia y que la verdad salga a la luz, pues ella ha “llevado este proceso en silencio, respetando los tiempos de la justicia y evitando convertir una experiencia tan dolorosa y personal en un espectáculo mediático”.

Aseguró que parece que Cuatrero quiere aprovecharse de la exposición pública con la que cuenta ella para “presentarse como víctima”, mientras que Cibernético contribuye “a una narrativa llena de ataques, insinuaciones y desinformación”.

Declaración de Stephanie Vaquer . ı Foto: Redes Sociales

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