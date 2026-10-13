El luchador mexicano conocido como Cibernético publicó el pasado 11 de octubre un capítulo del videopodcast Devorador de Pecados, y en este tuvo como invitado a el Cuatrero, quien mencionó el incidente con la luchadora de la WWE, Stephanie Vaquer.

El capítulo en el que el Cuatrero estuvo en el videopodcast de el Cibernético encendió las redes sociales, pues este no dudó en mencionar una polémica del pasado que implicaba a Stephanie Vaquer.

Además de hablar sobre sus inicios en la lucha libre mexicana, el origen de su nombre y su familia de luchadores, Cuatrero también habló sobre cómo se siente después de un episodio fuerte en su vida.

“Hay mucha gente que a veces lo ignora, pero pues al final pues estuve recluido en una etapa de mi vida casi dos años por circunstancias personales, pero estoy ahora de este lado aún con ese proceso tratando de demostrar el tipo de persona que soy” dijo Cuatrero.

Ante esto, Cibernético aseguró que “tarde que temprano se sabe bien la verdad”, por lo que pese a haber tratado poco con él, lo considera una persona decente, por lo que él no lo percibe como lo pintaban.

¿Qué pasó entre Stephanie Vaquer y Cuatrero?

En marzo del 2023 Cuatrero fue detenido en la Ciudad de México debido a una denuncia que presentó la chilena, Stephanie Vaquer, debido a que el luchador mexicano intentó estrangularla luego de una función en Aguascalientes.

Debido a esto, el luchador permaneció en prisión preventiva cerca de dos años, obtuvo libertad bajo un amparo mientras se continuaba con el proceso legal correspondiente.

Tras haber salido de prisión preventiva el 7 de marzo del 2025 por el cambio de la medida cautelar, Cuatrero regresó al ring el 14 de marzo de este año durante una función realizada en el estado de México.

El pasado 12 de mayo, Cuatrero recibió una sentencia de doce años y ocho meses de prisión luego de ser encontrado culpable de los delitos de violencia familiar y tentativa de feminicidio en contra de Stephanie Vaquer.

Pese a dicha sentencia, Cuatrero no ha regresado a la cárcel, pues actualmente su caso se encuentra en proceso de apelación y amparo, por lo que debe acudir a revisiones periódicas y continuar con el cumplimiento de las demás medidas cautelares establecidas.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.