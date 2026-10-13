¿Quién es Cuatrero, expareja de Stephanie Vaquer?

Luego de recibir una condena de más de 12 años de prisión por intento de feminicidio, el luchador Cuatrero salió a hablar un poco sobre cómo se siente al respecto.

Cibernético publicó un videopodcast junto a Cuatrero, en el que además de conversar sobre su carrera dentro de la lucha libre mexicana profesional, también hablaron brevemente sobre su paso por prisión preventiva.

Mientras que Cuatrero aseguró que no se oculta después de su sentencia, Cibernético dijo que él está seguro de que su condena se reducirá, y que le sorprende que se encuentre tan tranquilo con la situación y que ya no tenga rencor.

Denuncia de la luchadora Stephanie Vaquer ı Foto: Captura de pantalla

Rogelio “N” pasó más de dos años en prisión preventiva luego de haber sido detenido en la Ciudad de México por tentativa de feminicidio y violencia familiar en 2023, y este 2026 recibió una condena de 12 años 8 meses que debe cumplir en prisión.

Pese a que no mencionaron el nombre de Stephanie Vaquer, la luchadora de la WWE emitió su postura sobre lo comentado en el podcast, y señaló que cuando el proceso legal termine publicará más pruebas, pues ella está respetando los tiempos de la justicia.

¿Quién es Cuatrero?

Rogelio “N”, mejor conocido como Cuatrero, es un luchador mexicano que nació el 19 de marzo de 1966, por lo que actualmente tiene 30 años de edad; mide 1.86 metros y pesa 94 kilogramos.

Además de comenzar su carrera dentro de la lucha libre desde 2010, cuando debutó con el nombre de Máscara Universal, Cuatrero es hijo de Cien Caras, hermano de Sansón, y sobrino de Máscara Año 2000 y Universo 2000, y primo de Forastero.

El nombre del luchador proviene del truco que su padre y tíos usaban en el ring, y fue hasta 2017 cuando comenzó su carrera en la Ciudad de México dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Luego de una trayectoria de 13 años dentro de la lucha libre mexicana profesional, Cuatrero fue señalado por su entonces pareja, Stephanie Vaquer, por violencia doméstica, pues este intentó asfixiarla.

Actualmente el proceso legal se encuentra activo, por lo que Rogelio”N" continúa en libertad condicional en espera de que se determinen las medidas necesarias en su contra luego de presentar recursos de apelación a la sentencia.

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