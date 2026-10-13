¿Cuál es el nombre real de Stephanie Vaquer? Edad, nacionalidad, trayectoria

Stephanie Vaquer se encuentra en medio del ojo público por dos temas totalmente distintos, por haber perdido su título en la WWE y por el terrible suceso del que fue víctima en 2023 que salió a la luz de nueva cuenta.

Hace unos días Stephanie Vaquer perdió el título contra Liv Morgan, quien logró recuperar el Campeonato mundual Femenil de la WWE Money in the Bank luego de eliminar también a Becky Lynch.

Además de esto, Cibernético publicó un podcast junto a Cuatrero, y en este ambos luchadores mexicanos hablaron sobre el proceso legal que continúa activo luego de que Rogelio “N” fuera declarado culpable de tentativa de feminicidio en contra de la chilena.

Todo sobre Stephanie Vaquer

Ana Stephanie Vaquer González es una luchadora profesional que nació el 29 de marzo de 1993 en San Fernando, Chile, por lo que actualmente tiene 33 años de edad; mide 1.60 metros y pesa 60 kilogramos.

De acuerdo con la WWE, Vaquer es la primera significa campeona, y luego de llegar a un nuevo ring el mundo la recibió con titulares y la reconoció por ser “una campeona dominante y de golpes contundentes en Japón y en América del Norte y del Sur”.

“Vaquer captó de inmediato la atención del vestuario y de las principales campeonas, especialmente cuando conquistó el Campeonato Norteamericano Femenino de NXT en Vengeance Day 2025, una victoria que también la convirtió en la primera campeona sudamericana femenina en la historia de la WWE” señala su portal oficial.

La carrera profesional de Vaquer dentro de la lucha profesional comenzó en 2009 en su país de origen, cuando era conocida como Dark Angel, y buscó una nueva oportunidad en 2013 cuando decidió llegar a México.

La chilena llegó a Japón en 2018, en donde deburó durante la promoción femenina World Wonder Ring Stardom, y permaneció dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) desde el 2019 hasta el 2024.

Para 2023 representó al CMLL en el torneo de eliminación del New Japan Pro-Wrestling (NJPW), y para mayo del 2024 se dió su debut dentro de la All Elite Wrestling (AEW).

En 2024 dieron la bienvenida oficial de Vaquer a NXT, y desde entonces forma parte de la WWE, escenario en el que logró convertiirte en doble campeona individual, y la tercera mujer en tener este reconocimiento dos veces consecutivas.

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