La actriz mexicana María Alicia Delgado falleció a los 77 años, según confirmó ayer Televisa Espectáculos a través de redes sociales. La originaria de Nuevo León, tenía más de cuatro décadas de trayectoria en la televisión, el cine, la comedia y el doblaje.

Sin duda era uno de los rostros más reconocidos de la pantalla mexicana y tuvo decenas de personajes que marcaron a varias generaciones. En La Razón hacemos un breve recuento de los personajes más recordados de la carrera de la intérprete.

Estos son los personajes de María Alicia Delgado

María Alicia Delgado debutó en televisión a los 35 años, en 1984, en el programa infantil El tesoro del saber donde dio vida a Marilú. Ahí compartió créditos con Ricardo de Pascual, actor que murió en abril de este año a los 85 años.

En Odisea Burbujas nos regaló distintos personajes, entre ellos la querida Abuelita del Ecoloco.

Sin embargo, uno de sus trabajos más recordados es en el programa humorístico ¡Anabel! (1988-1996), al lado de Anabel Ferreira y Eugenio Derbez, donde María Alicia interpretó a múltiples personajes.

María Alicia Delgado también fue parte del dúo Alz y Haimer en Derbez En Cuando, de 1998 a 1999, donde continuó trabajando con Eugenio Derbez.

🔴😔 El mundo del espectáculo está de luto tras confirmarse la muerte de María Alicia Delgado. Murió a la edad de 77 años, tras una larga lucha contra el cáncer



🔴 Aquí un video de su personaje "Alz y Haimer" en "Derbez En Cuando"#Mexico #CDMX #Espectaculo pic.twitter.com/NYsxiBovou — News San Miguel (@NewsSanmiguel) November 5, 2026

Otro papel memorable fue en la serie Cero en Conducta, donde interpretaba a la abuela de Jorge, personaje de Jorge Ortiz de Pinedo.

En la telenovela Fugitivas, en busca de la libertad, de 2024, la actriz interpretó a Charo, la nana de la familia Márquez.

María Alicia Delgado también dio vida a Dora en la serie ¿Tú crees?, parte del universo de Una familia de diez, donde compartió créditos con Daniela Luján y Ricardo Margaleff.

María Alicia Delgado también formó parte de producciones como Humor es... los Comediantes, Derbez en cuando, María de todos los ángeles, La rosa de Guadalupe, Zacatillo, un lugar en tu corazón, La vecina, Enamorándome de Ramón y Médicos, línea de vida, entre otras.

A sus 77 años se mantuvo activa pues se dedicó a apoyar económicamente a su hijo Rafael, un joven sordo de 28 años que estaba por terminar su carrera universitaria.

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