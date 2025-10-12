La Granja VIP: ¿Quién es Omahi? Edad, novia, Instagram

Omahi es uno de los participantes de La Granja VIP y es un famoso creador de contenido, reconocido por sus innumerables bromas a su novia y hasta a desconocidos, que ha dejado miles de reacciones y risas entre los usuarios de Internet.

Ahora el carisma y ocurrencias de Omahi llegarán a La Granja VIP para poner el toque humorístico y de las bromas en el elenco del programa.

¿Quién es Omahi de La Granja VIP?

Omahi es un creador de contenido, influencer, su nombre real es Omar Alejandro Maldonado Hinojosa, es una celebridad de TikTok y de Instagram.

Según la información de redes sociales, el influencer nació el 12 de diciembre de 1994, por lo que actualmente tiene 30 años, próximamente cumplirá 31 años de edad.

Antes de dedicarse a las redes sociales él estudio derecho e inició en las redes sociales dando consejos de fotografía y luego saltó a la fama con la llegada de TikTok.

Entre sus videos más famosos están que mandó una cámara a la estratosfera en un globo con helio y le puso un rastreador para poderlo encontrar después.

Instagram de Omahi

Omahi tiene 5.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram que es @omahi_, en donde comparte sus videos de bromas y algunas de sus fotografías en diferentes viajes por el mundo.

TikTok de Omahi

En tiktok su usuario es @omahi.tiktok tiene más de 31 millones de seguidores y ahí es donde comparte más sus videos de bromas.

¿Quién es la novia de Omahi?

La novia de Omahi era Valeria Valram, otra creadora de contenido con quién tenía ya varios años de relación y hasta vivían juntos, pero fue hasta septiembre pasado que varia anunció que ella y el creador de contenido habían terminado su relación después de tanto tiempo.

Ella argumentó que la ruptura se da por mutuo acuerdo y porque no podían entenderse en ciertas situaciones cotidianas, por lo que llevaron a la separación definitiva, de manera más tranquila.

Ella descartó que la separación se haya dado por una infidelidad, al contrario, dijo que aún había amor entre ellos y que esto lo hacían por le bien de todos. Incluso afirmó que ella dejaba la ventana abierta para una futura reconciliación en caso de que ambos sanarán las heridas que tenían y que les impedían estar juntos.

Valeria Valram, ex novia de Omahi ı Foto: Especial

¿Qué le pasó a Omahi en la cara?

Antes de entrar a La Granja VIP, Omahi apareció golpeado de la cara y aunque varios afirmaron que se trataba de publicidad, el creador de contenido dijo que tuvo un accidente que le provocó lesiones en la cara y en el abdomen.