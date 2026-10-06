Warner Bros y Paramount se fusionan: Así se cerró la adquisición

Se logró la fusión de Paramount y Warner Bros

Luego de una lucha de varios meses tras las intenciones de adquirir Warner Bros Discovery por parte de Paramount Skydance y una suspensión de la transacción, ahora estas son la misma compañía.

La adquisición de Paramount Skydance se afianzó por un total estimado de 110 mil millones de dólares, abriendo paso a que marcas reconocidas, programas y estudios queden bajo el mando de una persona, David Ellison.

De acuerdo con un comunicado emitido este 6 de octubre por Paramount Skydance, la fusión de dos de las compañías de entretenimiento más reconocidas a nivel mundial da paso a “una única potencia creativa”.

¿Cómo se llamará Warner Bros?

Con esta nueva fusión, ahora ambas compañías se conocerán únicamente bajo el nombre “Skydance”, englobando:

Dos importantes estudios cinematográficos

Dos servicios de streaming globales

Una cartera de televisión de primer nivel que incluye: CBS, HBO y las cadenas de cable de Paramount y WBD

Dos de las cadenas de noticias más reconocidas de la industria: CBS News y CNN

Una cartera de deportes en vivo que incluye: CBS Sports y TNT Sports

Una extensa biblioteca de programación

Una amplia colección de marcas y franquicias

Asimismo, señala que las acciones de WBD dejaron de cotizar en NASDAQ a partir de este martes, por lo que casa accionista recibió un total de 31,01666668 dólares en efectivo por acción.

Adicionalmente aseguran que esta fusión creará mayor oportunidad para los profesionales del entretenimiento, y se comprometieron a satisfacer las necesidades de los consumidores y de la comunidad creativa.

Para esto, señalaron que brindarán al menos 30 películas para cine al año que durarán 45 días en cartelera como mínimo, y continuarán apoyando a la producción independiente delante y detrás de cámaras.

“Desde el principio, nuestra ambición fue unir a estos dos prestigiosos estudios y crear un competidor más fuerte, con el talento, los recursos y el alcance necesarios para contar grandes historias en todos los géneros, en todas las plataformas y para audiencias de todo el mundo” dijo el ahora presidente y director ejecutivo de la fusión, David Ellison.

Se proyecta que esta fusión genere más de 10 mil millones de dólares en flujo de caja libre para el 2030, lo que financiará el crecimiento y la inversión que se realizó; además, aseveraron que se busca lograr sinergias anuales superiores a los 6 mil millones de dólares durante los próximos tres años.

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