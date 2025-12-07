¿HBO va a desaparecer con la compra de Netflix a Warner Bros?

Este viernes se anunció que Netflix adquiriría la empresa Warner Bros por más de 82 mil millones de dólares, y el acuerdo acanzado incluye la plataforma de streaming HBO Max.

La compra de Warner Bros por parte de Netflix ha provocado muchas dudas sobre lo que va a pasar con la empresa y todas las series, películas y personajes reconocidos de la franquicia, y una de estas dudas es sobre HBO Max.

Al tratarse de dos plataformas de streaming, los usuarios se han estado preguntando si es que HBO Max desaparecerá y pasará a ser un apartado de Netflix, tal como ocurre en su competencia Disney+.

¿HBO desaparecerá? ı Foto: Especial

¿Va a desaparecer HBO Max?

Recientemente se anunció que Discovery y Warner Bros dividirían sus plataformas de streaming y estudios, debido a que empresas como Comcast Crop, Paramount Skydance y Netflix estaban interesadas en comprarla.

De acuerdo con Greg Peters, el CEO de Netflix, la compra de Warner Bros se hizo con la finalidad de atraer a más suscriptores y mantener a los que ya tienen, por lo que esta nueva incorporación podría impulsar los ingresos y ganancias de la plataforma.

Esta compra dará paso a que Netflix pueda posicionarse y consolidarse como uno de los competidores más grande del streaming, ya que actualmente se encuentra por debajo de YouTube con un 8 por ciento de los televidentes, de acuerdo con la empresa Nielsen.

Hasta el momento no se ha dado a conocer una fecha oficial sobre la posible implementación de HBO Max dentro de Netflix, pero todo apunta a que la homogeneización de ambas plataformas se podría dar de manera escalonada.

Pese a que la compra de Warner Bros puede significar que Netflix cuente con un catálogo más amplio de títulos para su público, hasta el momento se ha dicho que HBO Max continuará operando con normalidad.

Asimismo, se sostuvo que Warner Bros continuaría produciendo títulos para la pantalla grande, por lo que los estrenos en cines continuarán, y todo apunta a que la fusión de estos dos grandes solo busca tener más alcance entre el público.

Cine y Streaming ı Foto: Especial

¿Qué series y películas hay en HBO Max?

Algunos de los títulos más conocidos de HBO Max incluyen Juego de Tronos, Harry Potter, la cadena de superhéroes de DC Cómics, The Big Bang Theory, El señor de los Anillos, Looney Tunes, Friends, Los vigilantes, Sex and the City, y Chespirito.

Asimismo, la empresa cuenta con Duna, Minecrafts, Euphoria, The Last of Us, The White Lotus, Aquaman, Succesion, Los Soprano, It: Bienvenidos a Derry, Westworld, The Nevers, Chernobyl, y The Office.

Tal como se mencionó previamente, por el momento no se ha anunciado algún cambio en ambas plataformas de streaming, sin embargo, se estima que el proceso de fusión podría suceder en los próximos dos años.