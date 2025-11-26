Serie de Don Ramón y telenovela mexicana, las apuestas de HBO

LOS COLORADOS también será parte de las novedades para el próximo año.

EN UN UPFRONT que dejó clara la ruta de la compañía para 2026, HBO Max presentó ayer en la Ciudad de México su renovada apuesta de contenidos, marcada por una expansión estratégica en producción latinoamericana y un énfasis especial en franquicias mexicanas con enorme arraigo cultural.

El anuncio más sonado fue la alianza con Thr3 Media Group, que permitirá desarrollar nuevas series y proyectos animados del universo de Chespirito, incluido el lanzamiento de una ambiciosa producción dedicada a Don Ramón, uno de los personajes más emblemáticos y con mayor potencial narrativo del multiverso creado por Roberto Gómez Bolaños.

EL TIP: MACARENA ACHAGA será la protagonista de Colisión, la primera telenovela mexicana producida por HBO Max.

También confirmó Los Colorados, una serie animada inspirada en el legado del Chapulín Colorado, que buscará conectar el humor clásico con una estética contemporánea para nuevas audiencias.

Sobre dicha colaboración, Mariano César, Head de Contenidos para Latinoamérica, destacó: “Estamos hablando de personajes que forman parte de la identidad emocional de millones. Queremos tratarlos con respeto, con creatividad y con una visión moderna que permita que vuelvan a ser punto de encuentro entre generaciones”.

El evento no solo giró en torno a franquicias históricas. HBO Max reafirmó que seguirá impulsando la telenovela premium como sello regional. Entre los anuncios más celebrados estuvo la segunda temporada de Como agua para chocolate, cuya producción se estrena el 14 de febrero de 2026. Irene Azuela, protagonista de la serie, asistió al evento y subrayó el reto de volver.

“El público nos llevó a una segunda temporada. Es una historia que pulsa fuerte y que crece con los personajes. Regresar significa profundizar y arriesgar más”, dijo sonriente.

La plataforma también incursionará con fuerza en el true crime mexicano mediante Los asesinos de Colosio, un documental que revisará desde nuevas perspectivas el magnicidio de 1994. Mariano César señaló que el proyecto busca “construir un relato serio, con acceso a fuentes primarias, alejándose del sensacionalismo para entender el caso desde su impacto histórico y social”.

Otras de las novedades que anunció HBO Max para 2026 son las nuevas temporadas de Ciudad de Dios: La lucha no para y Margarita; la nueva serie de TNT y Flow, Cautiva; así como la segunda temporada de Viudas Negras. También destacan dos nuevos melodramas originales, Colisión y Doña Beja, y seis nuevas docuseries basadas en impactantes casos de la vida real, entre las que se encuentran La masacre de Flores.

A esto se suma la expansión del universo de Game of Thrones con el estreno de El caballero de los siete reinos y la tercera temporada de La casa del dragón; el esperado regreso de Euphoria con una nueva entrega; y la nueva serie de DC Studios, Linternas.

Durante la presentación, Diego Luis, director de Marketing de HBO Max, destacó que la plataforma busca fortalecer su presencia con estrenos constantes y propuestas variadas. “HBO Max va a tener 52 semanas de contenido ininterrumpido con historias únicas que van a seguir dejando huella. Tenemos una propuesta de contenido que ofrece lo mejor de cada formato y de cada género, buscando conectar con los amantes del entretenimiento”, afirmó.