¿Qué va a pasar con el contenido de HBO tras la compra de Netflix?

Tras la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix este diciembre de 2025, el futuro del contenido de HBO causa preocupación y curiosidad a millones de usuarios de las plataformas de streaming.

Sin duda, esta adquisición cambiará por completo el rumbo de HBO y HBO Max. Aquí te contamos qué pasará con el contenido de estas plataformas y qué beneficios te podría traer esta transformación.

La compra de HBO es reciente, por lo que aún no se anuncian los cambios oficiales que tendrá la plataforma. Una buena noticia es que el contenido de HBO no desaparece, sino que se integra y potencia dentro de Netflix.

En redes sociales como X, antes Twitter, se especula que HBO Max se fusionará con la interfaz de Netflix. De este modo se eliminará la competencia interna y todo el contenido se reunirá en una sola aplicación.

Esto significaría un beneficio para los usuarios, pues los suscriptores de Netflix tendrán acceso tanto a producciones originales de la plataforma como al legado de HBO. Sin embargo, esto podría aumentar el precio mensual y planes de suscripción.

En México, actualmente, los precios mensuales y planes de HBO Max y Netflix son los siguientes:

HBO Max

Plan Móvil: $149 MXN al mes (solo en dispositivos móviles, una pantalla).

Plan Estándar: $199 MXN al mes (hasta 3 dispositivos simultáneos, calidad HD).

Plan Premium: $249 MXN al mes (hasta 4 dispositivos, calidad 4K UHD).

Netflix

Plan Básico con anuncios: $119 MXN al mes (contenido completo, pero con pausas publicitarias).

Plan Estándar: $219 MXN al mes (2 dispositivos simultáneos, calidad HD).

Plan Premium: $299 MXN al mes (4 dispositivos, calidad 4K UHD).

Miembro extra: $69 MXN adicionales por persona en cuentas compartidas.

Otra opción podría ser que Netflix opte por conservar la marca HBO como un sello dentro de su ecosistema, similar a como Disney maneja el contenido de Pixar o Marvel.

Entre los contenidos más famosos que pasan a ser propiedad de Netflix, se encuentran Game of Thrones, Succession y The Last of Us.

¿Netflix compró HBO?

Netflix anunció este 5 de diciembre en redes sociales que adquirió Warner Bros. Discovery por cerca de 83 mil millones de dólares.

Dentro de ese conglomerado estaba HBO y HBO Max, por lo que automáticamente pasaron a formar parte del catálogo de Netflix.

Esto significa que no fue una compra directa de HBO como marca independiente, sino que Netflix absorbió todo el grupo Warner Bros. Discovery, que incluía HBO, CNN, DC Comics, Looney Tunes y más.