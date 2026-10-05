Tecate Comuna 2026: ¿Cómo pedir reembolsos por el cambio de sede?

La nueva sede del Tecate Comuna 2026 generó controversia en redes sociales, pues los Internautas cuestionaron que el evento modificara dónde se va a realizar a un mes de que se lleve a cabo el evento.

Asimismo, muchas personas mostraron preocupación por su seguridad y se plantearon la posiblidad de solicitar un reembolso por el cambio de sede. En La Razón te contamos si es posible hacerlo y los pasos que deberías seguir si te interesa recuperar tu dinero y ya no asistir al evento.

Tecate Comuna 2026 ı Foto: Facebook

¿Cómo pedir reembolsos por el cambio de sede del Tecate Comuna?

En primer lugar, hay que mencionar que no todos los boletos pueden tener un reembolso en cada evento de e-Ticket. Generalmente, el reembolso o cancelación por parte del usuario solo se obtiene a través de un certificado opcional como Blindaje-Ticket.

El mismo se vende junto con el boleto al momento de la compra y cabe mencionar que cuenta con limite de tiempo. Sin embargo, habrían dos formas en las que se puede obtener un reembolso.

Por ello, si quieres un reembolso, uno de los recursos que más pueden funcionar es acudir directamente con Profeco para solicitar un reembolso, ya sea a distancia o yendo a las oficinas de la organización.

Para la opción a distancia, hay que comunicarse al 55 55 68 87 22, donde tendrán que proporcionar datos relevantes de su compra para que la queja contra e-Ticket proceda. Tras esto, un representante jurídico intervendrá ante la boletera para buscar un acuerdo que permita al comsumidor recuperar lo que pagó.

Ya que el tiempo de respuesta es de 21 días hábiles, se recomienda iniciar el proceso lo antes posible y tener paciencia. Se solicitan los siguientes datos:

Número de boletos.

Número de compra o folio.

Método de pago.

Costo.

Fecha de la compra.

Fecha del evento.

Nombre del evento.

Lugar del evento.

Zona, sección, fila y asiento.

Correo para la compra.

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Tecate Comuna 2026: ¿Dónde será la nueva ubicación?

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