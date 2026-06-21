¿Por qué Trump usa frecuentemente el número 22?

Donald Trump durante el anuncio de la inversión de 700 millones de dólares para reactivar y proteger la industria del carbón en Estados Unidos

Medios han señalado que el presidente estadounidense, Donald Trump, utiliza frecuentemente el número 22 para diversas cosas, y esta es la razón que podría estar detrás de esta costumbre.

Este domingo el medio NBC señaló que el presidente de Estados Unidos utiliza recientemente con mucha frecuencia el número 22, y que entre los cambios que están realizando en Washington D.C. se encuentra la reparación 22 fuentes.

Señalaron que además de las fuentes, también refutó a 22 economistas que ganaron el Premio Nobel, que el ejército destruyó 22 barcos en Irán, se reunió con 22 especialistas médicos, y ha expresado su incomodidad con los vuelos hacia Asia debido a que estos duran 22 horas.

TRUMP: Posts graphic touting DC cleanup with 1,695 lights fixed and 152 homeless encampments removed pic.twitter.com/JIje6J8snR — Trump Truths (@trumptruthsbot) June 20, 2026

Durante una recepción de Hanukkah, Trump señaló que “Los predecesores, según ellos, estuvieron practicando durante 22 años. Y ningún presidente tuvo el valor de dejarlos hacerlo. Querían hacerlo durante 22 años, y los predecesores eran los jóvenes pilotos de entonces, pero durante 22 años, tres veces al año, estuvieron practicando ese vuelo”.

Incluso este domingo Donald Trump realizó una publicación por medio de la red social Truth, en la que informa que en Chicago 22 personas resultaron heridas de bala y cuatro murieron, “¿Por qué el gobernador Pritzker no me llama para pedirme ayuda? Podría hacer de Chicago una ciudad segura en UN MES, en UN AÑO.”

TRUMP: Says 22 shot, 4 dead in Chicago and he could make city safe in one month pic.twitter.com/xaaUO2ODAH — Trump Truths (@trumptruthsbot) June 21, 2026

Esta es la razón por la que Donald Trump utiliza el número 22

Se señala que posiblemente la reciente fijación por la cual Trump utiliza con mucha frecuencia el número 22 podría estar relacionado con un tema de superstición, tal como el expresidente estadounidense Franklin Roosevelt, quien consideraba que el número 13 era de mala suerte.

Además, dichos medios señalan que podría tener relación con la Enmienda 22 de Estados Unidos, pues esta establece que los presidentes estadounidenses pueden solamente mantenerse electos durante dos mandatos.

Apuntan que Trump está determinado para derogar dicha enmienda, e incluso ha asegurado que le robaron las elecciones en 2020, y debido a eso tiene derecho de someterse a la reelección por tercera ocasión.

Pese a que la frecuencia con la que Donald Trump utiliza el número 22 cada vez es más evidente, hasta el momento no se ha confirmado una razón concreta por la cual lo haga; sin embargo, aseguran que esto podría repercutir de manera negativa, pues este incluso podría compartir información falsa por utilizar dicho número.

Donald Trump en el tercer partido de las Finales de la NBA que se realizón en el Madison Square Garden de Nueva York ı Foto: La Casa Blanca

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