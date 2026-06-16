Trump cierra y “firma” acuerdo sin términos finales

Estados Unidos e Irán anunciaron el acuerdo preliminar para poner fin a la guerra en el Golfo y restablecer la circulación marítima por el estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer que el pacto ya fue firmado de manera digital y que la ratificación presencial se realizará el viernes en Ginebra, Suiza.

El anuncio fue realizado durante el traslado del magnate a Francia para participar en la cumbre del G7. Según explicó, el acuerdo permitirá extender el alto al fuego durante 60 días y abrir una etapa de negociaciones técnicas destinadas a resolver asuntos más complejos que siguen pendientes con Teherán.

El Dato: El presidente del Líbano, Joseph Aoun, expresó su esperanza de que el acuerdo reconstruya las zonas devastadas por la guerra y facilite el retorno de la población afectada.

Por su parte, el vicepresidente de EU, JD Vance, confirmó que el memorando fue firmado electrónicamente el domingo y explicó que se trata de un documento breve que establece sólo el marco general de las futuras conversaciones. “Ya firmamos digitalmente ayer el acuerdo”, afirmó JD Vance en entrevista.

Indicó que el texto tiene una extensión de página y media y servirá como base para las negociaciones técnicas que comenzarán una vez que se realice la firma oficial en Suiza. Asimismo, funcionarios de ambos países señalaron que el acuerdo puede traducirse en beneficios económicos para Irán. Como el levantamiento de sanciones, el desbloqueo de activos retenidos en el extranjero y la creación de un fondo de reconstrucción valorado en 300 mil millones de dólares, respaldado por aliados del Golfo.

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LA PIEZA CENTRAL. Uno de los elementos más relevantes del entendimiento es la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

En ese sentido, Donald Trump afirmó que el tránsito marítimo comienza a normalizarse y aseguró que varias embarcaciones ya están cruzando por corredores considerados seguros. “Los buques están empezando a salir del estrecho de Ormuz, muchos de ellos cargados de petróleo”, señaló.

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Washington sostiene que el paso permanecerá abierto sin peajes durante los próximos 60 días. Además, la administración Trump espera que esa disposición quede incorporada en el acuerdo definitivo.

En tanto, las autoridades iraníes afirmaron que mantendrán, junto con Omán, la soberanía sobre el estrecho. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, indicó que Teherán no busca imponer tarifas de tránsito, aunque sí podrá cobrar por determinados servicios prestados a los barcos que utilicen la ruta.

Personas regresan a su aldea tras el anuncio del acuerdo, en Beer al-Salassel, al sur del Líbano, ayer. ı Foto: AP

Las autoridades iraníes también señalaron que los detalles diplomáticos pendientes serán revelados en las próximas 24 o 48 horas.

A su vez, el líder supremo iraní, Moj taba Jamenei, aseguró que la República Islámica emerge fortalecida tras la crisis y calificó a los ciudadanos iraníes como los “vencedores indiscutibles” del conflicto.

MANTIENE RESERVAS. Asimismo, persisten diferencias importantes respecto al futuro de Líbano y al papel de Israel en la zona. Teherán insistió en que cualquier proceso de pacificación debe incluir el fin de las acciones militares israelíes contra territorio libanés y contra Hezbolá. Las autoridades iraníes consideran que la estabilidad de Líbano forma parte integral del entendimiento.

Un alto funcionario de EU aclaró que la retirada de las fuerzas israelíes del sur de Líbano no figura entre las condiciones establecidas en el memorando. La postura fue respaldada por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien afirmó que las tropas permanecerán en sus posiciones actuales de forma indefinida.

Israel Katz sostuvo que las zonas denominadas de seguridad seguirán bajo el control militar de Israel.