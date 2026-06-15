FIFA permitiría a Trump entregar y levantar el trofeo en la final de la Copa del Mundo 2026

La FIFA estaría dispuesta a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participe en la ceremonia de premiación de la Copa Mundial de Futbol de 2026, incluso permaneciendo junto al equipo campeón durante el levantamiento del trofeo.

De acuerdo distintas fuentes cercanas a la organización del evento deportivo, citadas por talkSPORT, el organismo rector del futbol “no tiene objeción” que sea el mandatario republicano quien entregue el trofeo al capitán de la selección ganadora durante la final programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

La posibilidad representa una modificación respecto al protocolo tradicional de las ceremonias de clausura de la FIFA. Habitualmente, el trofeo permanece exhibido sobre un pedestal y es trasladado por integrantes del equipo vencedor hacia el escenario central para el momento del festejo y el levantamiento de la copa.

Sin embargo, en esta ocasión Trump podría entregar el trofeo y permanecer entre el equipo, o retirarse junto a directivos presentes. Según talkSPORT, fuentes internas de la Casa Blanca consideran que el presidente optaría por mantenerse junto al equipo .

Trump repetiría escena del Mundial de Clubes 2025

La posibilidad de alterar el protocolo surge después de que, durante la final del Mundial de Clubes, el 13 de julio de 2025, Trump permaneció en el escenario junto al capitán del Chelsea, Reece James, durante el levantamiento del trofeo.

Donald Trump en el festejo del Chelsea FC ı Foto: Especial

Imágenes de ese momento muestran al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mientras parece intentar apartar a Trump en el escenario. Detrás de ellos se encontraba Cole Palmer, quien posteriormente reconoció que no esperaba compartir el festejo con el mandatario estadounidense.

“Sabía que iba a estar aquí, pero no sabía que iba a estar en la tribuna donde levantamos el trofeo, así que me quedé un poco desconcertado”, declaró el futbolista.

No señores, no es IA.



Donald Trump celebrando con los jugadores del Chelsea el título del Mundial de Clubes 🫢



pic.twitter.com/ci9BHLlqr3 — Juez Central (@Juezcentral) July 13, 2025

Aunque Trump no estuvo presente en el debut de la selección de Estados Unidos frente a Paraguay, al parecer sí tiene previsto acudir a la final del Mundial y que incluso no se descarta su asistencia a otros encuentros.

“Su agenda está sujeta a cambios constantes, pero Infantino también le ha informado que tiene plena libertad para presentar el trofeo de la Copa Mundial como mejor le parezca”, informó talkSPORT.

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cehr