¿Qué es la Cartilla de Derechos de las Mujeres?

La Cartilla de Derechos de las Mujeres es una herramienta para que las mujeres y todas las personas puedan consultar los derechos de las mujeres.
Con el propósito de reconocer a las mujeres que “se quedaron con sueños pendientes”, y que las niñas crezcan en libertad y conscientes de sus derechos, la Cartilla de Derechos de las Mujeres incluye diversos derechos sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales.
Han pasado muchísimos años para que en nuestra sociedad se entienda que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades y los mismos derechosCartilla de Derechos de las Mujeres
La lista de derechos está conformada por quince apartados distribuídos en 30 páginas:
- Derecho a ser libre y ser feliz
- Derecho a vivir en familia, en paz y con bienestar
- Derecho a la educación
- Derecho a la salud
- Derecho a la vivienda
- Derechos comunitarios
- Derecho a una identidad y a tener autonomía
- Derecho a la cultura
- Derecho a la libre expresión y al libre tránsito
- Acceso y derecho a la justicia
- Derecho a la participación olítica
- Derechos digitales
- Derechos de las niñas y las adolescentes
- Derecho a un trabajo digno y a un salario igualitario
- Deecho a una vida libre de violencias
Se reitera que las autoridades como gobernadores, legisladores, personas juzgadoras, y funcionarias y funcionaros públicos deben garantizar que exista un trato igual entre hombres y mujeres, asegurando que se respeten los mismos derechos y no exista discriminación.
Puntualiza que, ante cualquier tipo de violencia que quiera ser denunciada por una mujer, las autoridades deben brindar una atención integral conformada por asesoría legal gratuita, explicación de manera clara y sencilla de los derechos, las etapas que conforman todo el proceso legal, apoyo psicológico, y en caso de ser necesario incluso apoyo económico.
En México las mujeres siguen siendo víctimas de múltiples violencias, tales como la violencia física, la psicológica, la económica y la sexual.
Además de esas violencias, también son víctimas de la discriminación; estigmas sociales como los estereotipos de género; negación de oportunidades y acceso a recursos; y una significativa brecha salarial.
Debido a estas violencias de las que las mujeres del país son víctimas, se requiere el reconocimiento de estos derechos para poder identificar y afrontar todo tipo de discriminación, ya sea de manera individual o en comunidad.
Además, señala que no sólo es necesario que las mujeres estén informadas sobre sus derechos, pues también se requiere que los hombres los conozcan para que puedan reconocer las conductas que se tienen normalizadas socialmente, las cuáles en ocasiones abonan a que no exista un trato de iguales entre ambos géneros.
También es necesario que hombres y mujeres ubiquemos ese tipo de conductas que parecen normales pero que abonan a no tratarnos como iguales.Cartilla de Derechos de las Mujeres
Con el objetivo de que esta cartilla sea conocida por todas las mujeres, esta cartilla fué traducida a 35 lenguas indígenas, que que representa un ejercicio de traducción realizado por primera vez en la historia.
Esta acción política que fue tomada para promover los derechos, también se realizó de manera audiovisual, pues se cuenta con una traducción de 27 lenguas en formato audiovisual, y se continúa trabajando para abarcar más lenuas indígenas.