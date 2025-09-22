‘México se enorgullece de tener a su primera mujer Presidenta’, afirma De la Fuente ante la ONU.

Desde la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que México se enorgullece de tener a su primera mujer Presidenta, Claudia Sheinbaum.

Además, destacó la igualdad sustantiva, la creación de la Secretaría de las Mujeres y el fortalecimiento de la política exterior feminista.

“Hoy México se enorgullece de tener a su primera mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Además, la igualdad sustantiva de género es ya mandato constitucional. Hemos creado la Secretaría de las Mujeres y, día con día, fortalecemos nuestra política exterior feminista”, dijo Juan Ramón de la Fuente durante su participación en la ONU.

📸 En el marco de la 80 Asamblea General de la @ONU_es, el canciller Juan Ramón de la Fuente participó en la reunión de alto nivel para conmemorar el trigésimo aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, donde destacó que, por primera vez en nuestra historia,… pic.twitter.com/2ynLmMp24O — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 23, 2025

Explicó que lo anterior ocurre 30 años después de haber adoptado la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, donde el mundo se comprometió a reconocer que los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas son derechos humanos fundamentales.

“Hoy México demuestra con hechos que la Plataforma de Beijing es un mandato vigente”, agregó el secretario de Relaciones Exteriores, quien acudió a los trabajos del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Más tarde, se prevé que el canciller mexicano participe en reuniones ministeriales sobre los principales temas de la agenda multilateral y mantendrá encuentros bilaterales con sus homólogos de otros países.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR