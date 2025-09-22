Jake Paul y Gervonta Davis tienen su primer cara a cara y la diferencia de tamaño es de miedo (VIDEO)

Los boxeadores Jake Paul y Gervonta Davis tuvieron su primer cara a cara, para promocionar lo que será su combate de exhibición del 14 de noviembre en Miami, Florida y de lo que más se está hablando es de la notable diferencia de tamaño (en peso y estatura) entre los peleadores.

Y es que Gervonta Tank Davis, de acuerdo con el sitio especializado BoxRec, mide 1,66 metros, con un alcance de 1,71 metros y su último combate profesional fue en 135 libras, siendo su combate más pesado en las 140 libras. Mientras que Jake Paul mide 1,85 metros, su alcance es de 1,93 m y compite en su última pelea pesó 199 libras.

Jake Paul looking at Gervonta Davis like he’s a little kid in their first face off 😭💀 pic.twitter.com/Tp6pDVzFkD — Happy Punch (@HappyPunch) September 22, 2025

¿Por qué Jake Paul vs Gervonta Davis no será profesional?

La evidente diferencia de peso y tamaño han sido un problema para los organizadores de la pelea, que es la promotora del youtuber, Most Valuable Promotions, pues querían que el combate fuera profesional, pero se toparon con negativas de algunas comisiones atléticas.

El evento se realizaría en Atlanta, pero los reguladores no aceptaron, por lo que ahora se realizará en Miami, en donde tendrá un carácter no profesional, pues las exhibiciones en Florida se definen como combates sin obligación de nocaut.

Gervonta Davis pelea en peso ligero y Jake Paul en peos crucero, esta diferencia evita que la reyerta sea profesional, lo que quiere decir que este encuentro no figurará en los récord de cada peleador, aunque ya se dijo que sí habrá un ganador, ya sea por puntos o por KO.

Por su parte, el director ejecutivo de la Comisión Atlética de Florida, Timothy Shipman, dijo para USA Today Sports: “No se puede hacer una pelea así como profesional. Será una pelea de exhibición”.

Reglas para la pelea Jake Paul vs Gervonta Davis

Límite de 195 libras

10 rounds de 3 minutos

Guantes de 12 onzas

3 jueces

Habrá ganador (no contará en su récord)

El combate no profesional entre Jake Paul y Gervonta Davis tendrá una serie de reglas para garantizar el espectáculo y la seguridad de los peleadores, quienes chocarán en el Kaseya Center de Florida el próximo 14 de noviembre.

Bring your kid to work day



November 14th



Miami Florida @MostVpromotions #JakeTank pic.twitter.com/MsvAQ4i9bt — Jake Paul (@jakepaul) September 22, 2025

Nakisa Bidarian, cofundador de Most Valuable Promotions junto con Paul, dijo que el combate fue pactado con un límite máximo de 195 libras, lo que quiere decir que el creador de contenido deberá marcar esa cantidad o menos para poder pelear, recordando que en su más reciente presentación ante Julio César Chávez Jr. pesó 199 libras.

Por su parte, Gervonta Davis, quien pelea en 130 libras, puede subir hasta 60 libras de peso para pelear contra Jake Paul. La pelea será de 10 rounds de tres minutos, con guantes de 12 onzas y habrá tres jueces para tener un ganador, aunque no contará en los récords.

aar