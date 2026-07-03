Con los billetes 19 y 20 para el Álbum Retro de futbol, llega el silbatazo final de la colección lanzada por Lotenal y Panini

Con la edición del Sorteo Zodiaco No. 1751 que se realizará el próximo domingo 5 de julio, se ponen en circulación los billetes 19 y 20, últimas figuras de la colección que Lotería Nacional lanzó en conjunto con Panini para rememorar escenas inmortales de la historia mundialista a través del Álbum Retro Lotería Nacional y el Futbol 2026.

Esta semana se dieron a conocer los diseños de los últimos dos cachitos que conforman este álbum retro que se distribuyó gratuitamente en los puntos de venta autorizados y por los canales electrónicos de Lotería Nacional, que a la par de imprimir parte de la memoria de este torneo, constituye la oportunidad de ganar el Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie, establecido para este Zodiaco.

El billete número 19, ilustra con gallardía el característico uniforme verde del seleccionado nacional y recupera el diseño del cachito que se lanzó en mayo de 1986, haciendo una retrospectiva a esta imagen de hace 40 años. Por su parte, el cachito número 20 enaltece a nuestro país como sede mundialista este 2026 donde se inscribe “Un país, una pasión”, uniendo de esta forma tradición y cultura. Con ello, también se celebra el sello que distingue a la afición mexicana para recibir con los brazos abiertos a la máxima fiesta del balompié mundial. Estas dos piezas completan las imágenes que le dieron vida a esta colección.

Transcurridas las 10 ediciones programadas del Sorteo Zodiaco, este domingo culmina un recorrido por las principales escenas que han marcado la historia y que Lotería Nacional, en colaboración con Panini, emitió para sumarse a esta fiesta deportiva que registra para la posteridad a la sede de México, como el primer país tres veces mundialista.

La colección reunió tradición con memoria deportiva y mostró billetes que se reeditaron como la ilustración dedicada a la Copa Jules Rimet, remitiéndo al público al trofeo original, así como el billete que incluyó la fotografía histórica de las jugadoras de la Selección Mexicana para homenajear su participación en el torneo femenil de 1971 celebrado en México, pasando por las estampas que imprimieron la tipografía que ha trascendido como ícono de los mundiales, hasta combinar la tradición mexicana del Día de Muertos y la pasión por el futbol.

De igual forma, recuperó imágenes de encuentros que dejaron huella por ser grandes hazañas, como los campeonatos logrados por las selecciones de: Italia en 1938 y 1982, Alemania Federal en 1954, Brasil en 1962 y Argentina en 1978. También recorrió los recintos mundialias mexicanos como el estadio Cuauhtémoc de Puebla, el Olímpico México 68 y el Azteca, en la Ciudad de México; el 3 de Marzo de Guadalajara y “El Volcán” de Monterrey.

Este homenaje a la máxima fiesta del futbol dedicó billetes a las veces en las que nuestro país ha sido orgulloso anfitrión de este torneo: 1970, 1986 y 2026, así como a su emblemático uniforme tricolor.

El Sorteo Zodiaco No. 1751 se realizará el domingo 5 de julio de 2026 en punto de las 20:00 horas; cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios. Los cachitos 19 y 20 del álbum retro gratuito ya están disponibles en los puntos de venta, en la App MiLotería y en miloteria.mx. El sorteo se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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FGR