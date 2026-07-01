Lotería Nacional celebra 75 años FCPyS UNAM con billete conmemorativo.

Los mexicanos tienen una nueva oportunidad de ganar con la Lotería Nacional, mientras celebran el legado de una de las instituciones académicas más importantes del país. La Lotería Nacional ha emitido un billete conmemorativo para el Sorteo Mayor No. 4022, dedicado al 75 Aniversario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM. Este sorteo ofrece un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y se realizará el martes 28 de julio de 2026.

Este billete no solo representa una oportunidad de ganar, sino que también reconoce la invaluable contribución de la FCPyS a la vida pública y al pensamiento social y político de México. La develación oficial se llevó a cabo en Ciudad Universitaria, con la presencia de Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, y Alejandro Chanona Burguete, director de la FCPyS.

Durante 75 años, la FCPyS ha sido un pilar en la formación de profesionales que sirven a México desde diversos frentes, incluyendo el servicio público, la academia, la diplomacia y los medios de comunicación.

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“Cuando una universidad fortalece el pensamiento, la vocación de servicio y el compromiso con la sociedad, también fortalece el presente y el futuro de nuestra nación”, afirmó Olivia Salomón. Su legado se extiende más allá de las aulas, impactando directamente el desarrollo democrático del país.

La directora de Lotería Nacional subrayó la visión de un gobierno que impulsa la educación pública, la ciencia y la investigación como herramientas esenciales para construir un país con mayor bienestar, justicia e igualdad. En este contexto, las ciencias políticas y sociales son cruciales para comprender la realidad mexicana, consolidar las instituciones democráticas y enriquecer las políticas públicas.

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La Mtra. Olivia Salomón, Directora General de Lotería Nacional, y el Dr. Alejandro Chanona Burguete, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, develaron el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4022 para celebrar el 75… pic.twitter.com/0g7EjkBAnn — Lotería Nacional (@lotenal) July 1, 2026

Reconocen su labor y trayectoria

Por su parte, Alejandro Chanona Burguete destacó que, desde su creación en 1951 como Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, la facultad ha formado generaciones de profesionistas que contribuyen al desarrollo nacional.

“Es un honor que la Lotería Nacional, una institución con gran tradición, nos dedique un billete conmemorativo. Es un reconocimiento a la labor, trayectoria y contribuciones de la facultad”, expresó Chanona.

La FCPyS ha sido fundamental en la profesionalización del funcionariado público, el desarrollo de las ciencias sociales, la promoción de la democracia, la transparencia, los derechos humanos y la igualdad de género. Sus egresados también destacan en el quehacer periodístico, la diplomacia y la política exterior, aportando a la comprensión de las dinámicas sociales y globales.

Actualmente, la facultad ofrece seis carreras: Administración Pública, Antropología, Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales y Sociología. Estas disciplinas nutren la comprensión de la realidad social e histórica del México contemporáneo. El diseño del billete conmemorativo refleja la esencia de la FCPyS: una institución centrada en su estudiantado, referente en la formación de profesionales de las ciencias sociales y comprometida con la investigación de alto nivel para plantear soluciones a los grandes problemas nacionales e internacionales.

Con tres millones 600 mil cachitos distribuidos por todo el país, el billete del Sorteo Mayor No. 4022 llevará el reconocimiento a esta institución en su 75 aniversario a cada rincón de México. La bolsa repartible total asciende a 66 millones de pesos. La transmisión en vivo del sorteo estará disponible en el canal de YouTube institucional de Lotería Nacional, Sorteos Tradicionales.

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JVR