Ricardo Anaya acusa que protección a Rubén Rocha Moya dañó negociación del T-MEC

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, acusó que la decisión de Estados Unidos de no renovar por 16 años el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es consecuencia de que el Gobierno Federal mantiene su respaldo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Lo anterior, pese a las acusaciones que autoridades de Estados Unidos mantienen en contra de Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el crimen organizado y a las solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

Anaya Cortés afirmó que esta situación ha deteriorado la relación bilateral y pone en riesgo millones de empleos en México.

En entrevista, el legislador sostuvo que “detrás de este fracaso de negociación del gobierno mexicano está lo que todos conocemos, el narcogobierno de Morena” y aseguró que la decisión de proteger al mandatario sinaloense “ha generado molestia en Estados Unidos”.

“El gobierno de Estados Unidos tiene pruebas, ha acusado formalmente al gobernador de Sinaloa, a Rubén Rocha Moya, y a otros cercanos colaboradores suyos, y el gobierno mexicano ha tomado la decisión de defender al narcogobernador. Esto, por supuesto, ha generado molestia en Estados Unidos y explica parte de este fracaso rotundo en la renegociación del tratado de libre comercio”, declaró.

Ricardo Anaya exige dejar de defender a Rocha Moya

Ricardo Anaya exigió al gobierno federal y a Morena “dejar de defender al narcogobernador Rubén Rocha Moya”, al advertir que, de no hacerlo, “la relación con Estados Unidos se va a deteriorar y quien va a pagar los platos rotos es la gente”.

El senador afirmó que la decisión de Washington de mantener el T-MEC únicamente por el tiempo restante de su vigencia y someterlo a revisiones anuales incrementará la incertidumbre para las inversiones.

“El peor enemigo de la inversión productiva es la incertidumbre”, señaló, al insistir en que “fracasó el gobierno mexicano en la renegociación del tratado de libre comercio”, pues lo esperado era ampliar su vigencia por 16 años para brindar certeza a inversionistas y empresas.

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cehr