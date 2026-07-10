Marina hunde buque Mariscal para ampliar arrecife artificial en Sonora

La Secretaría de Marina (Semar), por medio de la Armada de México, hundió este 10 de julio el casco del buque ARM “Mariscal PC-211” frente a la bahía de San Carlos, en Guaymas, Sonora, para integrarlo al Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS).

Con esta incorporación, el proyecto suma dos embarcaciones colocadas en el fondo del Golfo de California. El pasado 3 de marzo, la institución naval realizó una operación similar con la antigua patrulla costera Cabo Corrientes (PC-271).

El nuevo arrecife ofrecerá refugio a peces, nudibranquios, caracoles, erizos, estrellas de mar, langostas y corales. La estructura también favorecerá la presencia de algas y pastos submarinos, además de generar condiciones para la supervivencia, reproducción y crecimiento de distintas especies.

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Hoy realizamos el hundimiento controlado del ex buque Mariscal, que se incorpora al Sistema Arrecifal Artificial Sonorense #SAAS, una iniciativa que fortalece la biodiversidad marina y promueve el turismo náutico sostenible en el Golfo de California.



Tras más de 45 años de… pic.twitter.com/V1s7vw47MH — SEMAR México (@SEMAR_mx) July 10, 2026

Durante los preparativos, personal especializado acondicionó el navío y revisó factores oceanográficos, operativos, de navegación y seguridad marítima. La Semar aseguró que ambas maniobras cumplieron las normas ambientales mediante coordinación interinstitucional y supervisión técnica.

Originalmente, los astilleros Ailsa Shipbuilding Company, ubicados en Troon, Escocia, construyeron la patrulla costera ARM “Mariscal”. El buque inició operaciones el 25 de diciembre de 1975, causó baja del servicio activo el 1 de noviembre de 2021 y permaneció bajo resguardo en el puerto de Guaymas.

A casi 46 años de su incorporación a la Armada, la embarcación dejó atrás sus funciones operativas para convertirse en hábitat submarino. La dependencia describió ese cambio como una “nueva encomienda en el fondo del mar” y señaló que ahora servirá de “refugio y hogar de la flora y fauna marina”.

Mediante el SAAS, las autoridades también buscan impulsar el buceo turístico, la investigación científica y las actividades sostenibles en San Carlos. El programa forma parte de las acciones destinadas a proteger los intereses marítimos nacionales e incrementar la biodiversidad en aguas sonorenses.

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MSL