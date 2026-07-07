Semar ayuda a regiones de difícil acceso

Elementos de la Marina que apoyan a la población de Cozumel, ayer.

La Secretaría de Marina (Semar) reportó 17 mil 113 personas atendidas durante la cuarta fase del programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso, jornada que cubrió comunidades de Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y Yucatán entre el 15 de junio y el 5 de julio.

Del arranque de 2025, la Armada de México acumula 318 mil 128 beneficiarios en estados costeros de ambos litorales, de acuerdo con el informe institucional. En ese periodo, el personal médico y naval sumó 191 mil 695 consultas, mil 315 visitas a domicilio, 44 mil 716 pláticas preventivas y 46 mil 31 acciones de labor social.

Con la fase Litoral Golfo, la dependencia federal llevó servicios gratuitos a 118 localidades consideradas de difícil acceso. Participaron tres mil 193 elementos navales, personal de la Secretaría de Salud y servidores públicos de otras instituciones, entre ellos médicos, enfermeros, pediatras, ginecólogos, psicólogos y odontólogos.

TE RECOMENDAMOS: Doble enfrentamiento en Sinaloa Muere marino en operativo federal que dejó 10 sicarios abatidos y 3 más detenidos

Entre los apoyos más numerosos destacaron las consultas médicas, que sumaron 10 mil 750 atenciones brindadas por personal especializado. Éstas permitieron detectar y atender padecimientos comunes, así como orientar a la población sobre el seguimiento de tratamientos.

La Marina también registró 218 visitas domiciliarias para adultos mayores y personas con movilidad limitada, además de mil 792 pláticas de salud preventiva en las zonas incluidas dentro del recorrido.

Para complementar la asistencia, las brigadas realizaron cuatro mil 353 acciones de labor social, entre ellas cortes de cabello, reparación de electrodomésticos y recolección de basura en distintas áreas.

Cabe señalar que vehículos terrestres, ambulancias y unidades de superficie facilitaron el traslado de personal, equipo e insumos. Elementos de Infantería de la Marina participaron en tareas de seguridad para las brigadas médicas y para los habitantes que acudieron a recibir atención.