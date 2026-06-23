Sector Salud en México da ‘salto tecnológico’ con adquisición de equipos de última generación

La Presidenta de México y el Director del IMSS.

Las instituciones públicas de salud dieron un “salto tecnológico” con la adquisición de diversos nuevos dispositivos de última generación que permitirán no sólo mejorar la precisión de diagnósticos, sino reducir el tiempo de espera para las y los pacientes.

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, comentó que se incorporarán 42 tomógrafos de última generación, como parte de una adquisición en la que se adquirieron otros dispositivos de alta tecnología.

Comentó, durante la conferencia de Claudia Sheinbaum, que estos equipos ya comenzaron a ser instalados desde abril en 40 hospitales de 19 estados del país, destacando que no sólo se distribuyeron en hospitales de alta especialidad sino también en regionales y de zona.

Con estos tomógrafos, destacó que se emite menor radiación a los pacientes, ya que en comparación con los equipos anteriores se tenían 16 cortes y estos ofrecen más de 256; además, las imágenes son mejores y se reduce el tiempo del estudio.

Otra comparativa es que antes se realizaban entre 20 y 25 estudios por día, y ahora son más de 50, lo que a su vez reduce el tiempo de espera para los pacientes.

El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, presumió la implementación de telemedicina en las clínicas, para brindar consulta de especialidades a distancia a los pacientes, a quienes ya se les evita la necesidad de transportarse a largas distancias para recibir diagnósticos.

Describió que hasta ahora 859 unidades médicas ya cuentan con esta modalidad, entre las que se dividen las que ofrecen y las que reciben las consultas.

Para dimensionar el alcance y beneficio de este esquema, expuso que una Unidad de Medicina Familiar en Pichucalco, Chiapas, ya permite que sus habitantes reciban atención en múltiples especialidades.

Información oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

Esta aplicación ha llevado a que se pasara de 239 a 859 unidades de telemedicina en el país.

También se espera que con dicha infraestructura se optimizará la utilización del expediente electrónico de las y los pacientes.

El director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, destacó el programa La Clínica es Nuestra, de la que señaló que permite a las comunidades tomar sus decisiones en cuanto a salud, se dan recursos directos para los centros de salud y se mejora la infraestructura y mobiliario.

Derivado de ello, en 2025 se entregaron 4 mil 608 millones de pesos para beneficiar a ocho mil 483 unidades y con la participación de 64 mil personas.

En menos de un año, resaltó, se ha conseguido más de 42 mil proyectos de mejora a las unidades de salud, en donde 53 por ciento de los recursos se invirtieron a la infraestructura.

Para la edición 2026, convocó a participar en la nueva edición para conformar nuevos comités en las comunidades. Además, anunció que por primera vez se considerarán a 153 unidades del estado de Yucatán, estado que recientemente se incorporó al esquema de federalización de la salud que el IMSS Bienestar representa.

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FGR