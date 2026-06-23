CSP niega bloqueo de 4T a Movimiento del Sombrero en Michoacán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya algún bloqueo político desde la Cuarta Transformación hacia otros aspirantes electorales, como se ha acusado en el estado de Michoacán contra el ‘Movimiento del Sombrero’ a raíz de reformas que avaló el Congreso con las que se señaló a morenistas y aliados de impedir el avance de candidaturas independientes.

Recientemente, el Congreso de Michoacán avaló reformas al Código Electoral con las que se limitan las campañas de quienes busquen un cargo por la vía independiente, a fin de que no establezcan colaboración ni asociación con otras candidaturas, lo cual generó acusaciones sobre que en realidad tal reforma buscó bloquear avances de candidatos sin partido hacia la elección de 2027, como lo consiguió en su momento Carlos Manzo, imagen del Movimiento del Sombrero, y quien llegó a ser alcalde de Uruapan, pero en noviembre de 2025 fue asesinado en un evento público.

Consultada sobre este caso, la mandataria federal negó que haya intenciones de impedir avances políticos de otros aspirantes, ya que si fuera así entonces no habría cuatro movimientos en proceso para concretar su registro como partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Bueno, primero no se le cierra la puerta a nadie. Tan es así que cuatro partidos están ahora buscando el registro y el Instituto Nacional Electoral tendrá que determinar si en efecto cumplieron con todos los requisitos de ley para poder registrarse, tener su pre registro para poder participar en la elección del 2027. Entonces, no se le cierra la puerta a nadie”, sostuvo Claudia Sheinbaum este martes en su conferencia de prensa,

No obstante, Sheinbaum Pardo comentó que hay mecanismos para impugnar la reforma y será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el que revise y resuelva la controversia.

“Esto es lo que me informaron, pero de todas maneras esas características pues tiene que informarlas el congreso y en todo caso hay mecanismos de impugnación que tiene que revisar, pues en última instancia, el Tribunal Electoral en caso de que haya habido algo que no corresponda a la Constitución o a las leyes electorales”, dijo.

Comentó que en el informe que la Secretaría de Gobernación le hizo llegar sobre este caso, es que el objetivo de las reformas hechas por el Congreso michoacano es que las candidaturas independientes cumplan con los mismos requisitos que se aplican para los partidos.

Incluso, recordó que cuando Morena emergió como partido no se le permitió hacer ninguna alianza en la primera elección donde apareció en las boletas y esto es algo que se aplica a otros institutos políticos que salen por primera vez a una contienda electoral.

“Por ejemplo, un nuevo partido político no puede aliarse en su primera ocasión de participación con otros partidos. Los nuevos partidos tienen que obtener su registro y después presentar alianzas hasta la siguiente elección. Así pasó con Morena, por ejemplo. La primera vez que participó Morena en una elección fue en el 2015, no se pudo aliar con ningún partido político hasta no obtener su registro. Y después, ya en el 2018 hubo alianzas con otros partidos políticos”, contó.

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FGR