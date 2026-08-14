Fuertes lluvias provocan encharcamientos en CDMX e inundaciones en Edomex

Las fuertes lluvias de la tarde de este viernes provocaron inundaciones en varias zonas del Estado y la Ciudad de México, además de que, en el segundo, se activó la Alerta Amarilla.

Así lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC), según la cual la Alerta Amarilla se activó en las 16 alcaldías, debido a lluvias fuertes, de entre 15 y 29 mm, con riesgo de encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, y caída de ramas y árboles.

Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 14/08/2026 en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/EjtP0KKNTn — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 14, 2026

En este sentido, la Secretaría de Gestión Integral de Aguas (Segiagua) y el Heroico Cuerpo de Bomberos informaron que atendieron encharcamientos e incidentes. El más notable, según informaron ambos cuerpos de seguridad, se ubicó sobre Eje 6 Sur y Plan de Ayala, en la colonia Santa María Aztahuacan, en la alcaldía Iztapalapa.

#BrigadaSEGIAGUA atiende encharcamiento en📍 Eje 6 Sur y Plan de Ayala, Santa María Aztahuacan, @Alc_Iztapalapa.#Tlaloque2026🌧️ pic.twitter.com/UmWbaBhZwK — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) August 14, 2026

Atendimos un encharcamiento en la colonia Santa María Aztahuacan, en @Alc_Iztapalapa, informamos que se desalojo agua pluvial en un área de 100 metros lineales.#ServicioConcluido

@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/QfmIf88Net — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) August 14, 2026

Al cierre de esta nota, es el único incidente provocado por la lluvia que se ha informado a través de estos canales. Ni la SGIRPC ni el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) han informado de otros episodios similares.

De acuerdo con la SGIRPC, las lluvias de este viernes en la Ciudad de México han sido fuertes en las alcaldías:

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

En tanto, la intensidad de las lluvias ha sido débil en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

🚧TRAS INUNDACIÓN EN AV NACIONAL #ECATEPEC #EDOMEX, POLICÍAS Y BOMBEROS AUXILIAN A USUARIOS DEL MEXIBUS Y PEATONES 🚧 pic.twitter.com/CjZuHNFZRk — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) August 14, 2026

Autoridades capitalinas llamaron a tomar precauciones ante las fuertes lluvias y reiteraron que se pone a disposición el apoyo por afectaciones a través del programa Tlaloque 2.0.

Fuertes inundaciones paralizan Ecatepec, Edomex

Mientras que en la Ciudad de México las afectaciones por lluvia han sido pocas, en el Estado de México los pobladores han sufrido los efectos del clima la tarde de este viernes.

🚧TRAS INUNDACIÓN EN AV NACIONAL #ECATEPEC #EDOMEX, POLICÍAS Y BOMBEROS AUXILIAN A USUARIOS DEL MEXIBUS Y PEATONES 🚧 pic.twitter.com/CjZuHNFZRk — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) August 14, 2026

Así, de acuerdo con reportes de medios locales, se registraron fuertes inundaciones en el municipio de Ecatepec, donde se registraron corrientes de agua en las calles.

Incluso, según reportaron medios locales, elementos de la policía, bomberos y otras corporaciones de seguridad auxiliaron a los transeúntes para cruzar las zonas afectadas.

🚧TRAS INUNDACIÓN EN AV NACIONAL #ECATEPEC #EDOMEX, POLICÍAS Y BOMBEROS AUXILIAN A USUARIOS DEL MEXIBUS Y PEATONES 🚧 pic.twitter.com/CjZuHNFZRk — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) August 14, 2026

Las inundaciones también afectaron el servicio de transporte público Mexibús.

Por otro lado, de acuerdo también con reportes locales, en el municipio de Chimalhuacán cayó granizo, que pintó las calles de blanco y provocó afectaciones viales.

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