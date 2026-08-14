Fuertes lluvias provocan encharcamientos en CDMX e inundaciones en Edomex

Las fuertes lluvias de la tarde de este viernes provocaron inundaciones en varias zonas del Estado y la Ciudad de México, además de que, en el segundo, se activó la Alerta Amarilla.
Así lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC), según la cual la Alerta Amarilla se activó en las 16 alcaldías, debido a lluvias fuertes, de entre 15 y 29 mm, con riesgo de encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, y caída de ramas y árboles.
En este sentido, la Secretaría de Gestión Integral de Aguas (Segiagua) y el Heroico Cuerpo de Bomberos informaron que atendieron encharcamientos e incidentes. El más notable, según informaron ambos cuerpos de seguridad, se ubicó sobre Eje 6 Sur y Plan de Ayala, en la colonia Santa María Aztahuacan, en la alcaldía Iztapalapa.
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Al cierre de esta nota, es el único incidente provocado por la lluvia que se ha informado a través de estos canales. Ni la SGIRPC ni el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) han informado de otros episodios similares.
De acuerdo con la SGIRPC, las lluvias de este viernes en la Ciudad de México han sido fuertes en las alcaldías:
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
En tanto, la intensidad de las lluvias ha sido débil en las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Cuajimalpa
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
Autoridades capitalinas llamaron a tomar precauciones ante las fuertes lluvias y reiteraron que se pone a disposición el apoyo por afectaciones a través del programa Tlaloque 2.0.
Fuertes inundaciones paralizan Ecatepec, Edomex
Mientras que en la Ciudad de México las afectaciones por lluvia han sido pocas, en el Estado de México los pobladores han sufrido los efectos del clima la tarde de este viernes.
Así, de acuerdo con reportes de medios locales, se registraron fuertes inundaciones en el municipio de Ecatepec, donde se registraron corrientes de agua en las calles.
Incluso, según reportaron medios locales, elementos de la policía, bomberos y otras corporaciones de seguridad auxiliaron a los transeúntes para cruzar las zonas afectadas.
Las inundaciones también afectaron el servicio de transporte público Mexibús.
Por otro lado, de acuerdo también con reportes locales, en el municipio de Chimalhuacán cayó granizo, que pintó las calles de blanco y provocó afectaciones viales.
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